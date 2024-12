Feste di Natale, sospensione servizi pubblici

Se dal 23 dicembre al 6 gennaio prossimo, il punto di distribuzione dei kit per la raccolta differenziata in Contrada Graviglione chiuderà al pubblico, il calendario di raccolta dei rifiuti nei giorni di festa non subirà alcuna mutazione. A renderlo noto è Palazzo di Città che fa sapere come la società Raccolgo che si occupa della gestione dei rifiuti ha comunicato che la distribuzione del materiale riprenderà il 7 gennaio 2025.La stessa casa municipale ha informato che anche gli orari degli uffici comunali in questo periodo subiranno alcune variazioni. A partire da oggi, quando nel pomeriggio gli uffici rimarranno chiusi, così come negli orari pomeridiani di martedì 31 dicembre e per l'intera giornata di Venerdì 27 dicembre.Da Via Vittorio Veneto 12 assicurano però che saranno comunque garantiti i servizi essenziali, come quelli dell'Ufficio di Stato Civile e i Servizi di Polizia Locale e Protezione Civile nonché i Servizi Tecnici di reperibilità.