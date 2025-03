Un finanziamento per Santa Maria degli Angeli

80 mila euro per il recupero e la valorizzazione della chiesa rupestre di Santa Maria degli Angeli.Questa la cifra stanziata per il progetto che segue all'approvazione dello studio di fattibilità tecnico ed economico, redatto su indicazione dell'Ufficio Tecnico.I fondi ottenuti sono il risultato dell'iter partito nel 2022 con apposito indirizzo politico amministrativo dato al Dirigente della Direzione Area Tecnica Lavori Pubblici, affinché ponesse in campo tutte le procedure utili ed atte alla presentazione, entro il 10 Dicembre 2022, di idonea candidatura alla Regione Puglia onde conseguire il finanziamento per interventi di tutela delle chiese rupestri.Il progetto prevede soprattutto l'aspetto della valorizzazione, attraverso una passerella e un'illuminazione scenica.