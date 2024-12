FAL, nuovi servizi offerti a viaggiatori e turisti di Puglia e Basilicata

Nelle stazioni ferroviarie ed alle fermate dei bus di Ferrovie Appulo Lucane, basterà in quadrare un QR code con il proprio smartphone per visualizzare le corse in arrivo alla fermata/stazione e quelle successive. Una volta selezionata la corsa di proprio interesse, il servizio consente di monitorare lo stato e l'orario d'arrivo di bus e treni a ciascuna fermata/stazione in tempo reale. Il nuovo servizio si chiama Falmaps, ha un'interfaccia semplice ed intuitiva e per utilizzarlo non occorre scaricare alcuna app, né registrarsi su nessun website o inserire dati personali, basta uno smartphone connesso a internet.Fal è tra le prime Aziende in Italia ad offrirlo agli utenti del servizio automobilistico sostitutivo interurbano e del servizio ferroviario. E' anche tra le poche Aziende di TPL ad aver attivato sul proprio sito web un servizio di Chatbot: cliccando sul simbolo di "chat" che si trova in basso a destra su tutte le pagine del sito, un operatore Fal è pronto a rispondere alle richieste degli utenti in tempo reale. Il servizio è attivo tutti i giorni, compresi i festivi, dalle 05.00 alle ore 23.00. Al di fuori di questi orari, invece, l'icona della "chat" viene sostituita da una "bustina": cliccandoci è possibile inviare un messaggio che sarà gestito entro la giornata successiva tramite e-mail.I due servizi sono stati presentati in una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il Presidente Fal, Vittorio Zizza; il Direttore Generale, Matteo Colamussi; l'Assessore ai Trasporti e alla Mobilità Sostenibile della Regione Puglia, Debora Ciliento. "Oggi segniamo un importante passo avanti verso l'innalzamento della qualità dei servizi in ambito tecnologico -ha detto il Direttore Generale, Matteo Colamussi- Ogni utente che usa i nostri mezzi in Puglia e Basilicata potrà avere informazioni in tempo reale, su orari ed eventuali ritardi, in ognuna delle nostre stazioni e fermate che, per quanto riguarda il servizio automobilistico, sono 535. Siamo tra le prime aziende in Italia ad offrire questa possibilità ai nostri utenti e ritengo che sia un ulteriore tassello non solo verso la modernizzazione, ma soprattutto verso un servizio che risulta essere sempre più affidabile e che ci auguriamo possa contribuire ad un sempre maggiore utilizzo dei nostri mezzi in Puglia e Basilicata"."Ringrazio il management di Ferrovie Appulo Lucane- ha detto il Presidente Vittorio Zizza- per aver eseguito in modo tempestivo la programmazione del nuovo Cda. Abbiamo voluto, in modo trasparente, incrementare i servizi e le informazioni in tempo reale agli utenti che, ci auguriamo, possano aumentare sempre più anche grazie a questi nuovi strumenti. Falmaps, infatti, è uno strumento alla portata di tutti che diventa di controllo da parte degli utenti e di ausilio per migliorare i loro viaggi in Puglia e in Basilicata"."E' importante- la dichiarazione dell'Assessore ai Trasporti e alla Mobilità Sostenibile della Regione Puglia, Debora Ciliento- far sentire che si è presenti, anche in quelle che possono essere le difficoltà e i ritardi, far sapere cosa succede, quindi poter seguire il percorso in tempo reale non solo dei mezzi che passano in quel preciso istante ma anche di quelli successivi. Credo sia un servizio aggiuntivo necessario ed importante per tutta la rete, un ulteriore tassello importante per i viaggiatori che potranno avere risposte in tempo reale. Questo rende il viaggio più sicuro ed informato. Mettere insieme nuove tecnologie e bisogni dei pendolari, è un connubio importante per rendere il servizio più efficiente ed efficace".