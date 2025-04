Una quercia virgiliana a Gravina tra gli alberi monumentali della Puglia

A Gravina c'è una "quercia castagnara" da inserire tra gli alberi monumentali della Puglia. Cosa intende fare l'amministrazione comunale per tutelare tale specie arborea?La domanda arriva dal consigliere comunale di UnaBellaStoria Saverio Verna. La richiesta giunge in seguito alla notizia della pubblicazione di una Determinazione Dirigenziale Regionale con la quale è stata avanzata la proposta di inserire nell'Elenco degli alberi monumentali di Puglia una Quercia Castagnara presente nel territorio di Gravina, in località Jazzo delle Conche, nelle adiacenze del Bosco comunale Difesa Grande.Si tratta di un esemplare di Quercus virgiliana, volgarmente conosciuta come quercia castagnara composta tra tre fusti, dal diametro di circa 160 cm, che ha un'altezza stimata di 13 metri ed una età di circa 350 anni.Un arbusto situato al margine del grande polmone verde cittadino, all'interno di un complesso boschivo che- si legge nella descrizione stilata dai tecnici regionali- "presenta le caratteristiche tipiche della specie e una struttura epigea armoniosa ed equilibrata, mantenendo il fascino autentico degli alberi vetusti"."L'inserimento dell'albero nell'indicato elenco suggellerebbe un simbolo della nostra terra e della nostra tradizione; consentirebbe, inoltre, l'istituzione di una attrazione turistica di enorme importanza"- afferma Verna, che alla luce dell'inserimento nell'Elenco degli alberi monumentali di Puglia della quercia gravinese ha chiesto di "conoscere le iniziative che l'Amministrazione Comunale intende intraprendere a riguardo e se vi sia l'intenzione di sviluppare un preciso progetto, che qualifichi la zona, protegga la pianta e rafforzi le attività di comunicazione e di informazione: magari, attingendo da risorse appositamente destinate dalla Regione Puglia".