Dissesto idrogeologico, Elio Sannicandro a Gravina

Ieri mattina, il Direttore di Asset Puglia (Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio) Elio Sannicandro, in qualità di soggetto attuatore degli interventi sul dissesto, ha fatto un sopralluogo a Gravina per verificare alcune situazioni sottoposte alla sua attenzione dall'Amministrazione Comunale.In particolare, il direttore Sannicandro è stato ricevuto nella casa comune e poi accompagnato dai componenti della 1a Commissione Consiliare Permanente (composta da Luigi Serangelo, Mario Conca, Ignazio Lovero, Michele Tedesco e Alesio Valente), dal Vice Presidente del Consiglio Comunale Pasquina Debenedictis, dall'Assessore all'Urbanistica e Assetto del Territorio Vito Stimolo e dal Dirigente dell'Area Lavori Pubblici dell'UTC Onofrio Tragni sul Ponte Pentecchia, già oggetto di alcuni interventi nel recente passato, per i quali sono state già prodotte una serie di progettualità dagli uffici comunali.A seguire, il sopralluogo si è spostato sui due versanti della gravina.Al termine di una prima analisi, si è convenuto procedere ad una fase di approfondimento con l'impiego di laser scanner, oltre ad utilizzare il sito di San Michele delle Grotte come "cantiere pilota" per valutare in un arco temporale le criticità dovute a dissesti e/o cedimenti. Si tratta di un primo passo che, nel medio termine, porterà ad una progettazione ingegneristica che condurrà al recupero di siti rupestri e ipogeici presenti nel nostro canyon.La visita dell'Ing. Elio Sannicandro, Direttore di Asset Puglia, ci permette di sottoporre alla sua attenzione diverse situazioni che riteniamo essere strategiche per la nostra città.La collaborazione tra istituzioni è la vita maestra che ci condurrà al raggiungimento di tutti quei traguardi che, come amministrazione comunale, ci siamo prefissati.L'ammirazione e il piacevole stupore mostrato dall'Ingegnere Sannicando dinnanzi al nostro patrimonio naturalistico e all'habitat rupestre ci fa ben sperare che seguirà in prima persona queste progettualità per dare risposte al territorio.Un proficuo e costante confronto con le istituzioni regionali è fondamentale per cercare di finanziare le tante progettualità necessarie alla messa in sicurezza del nostro patrimonio, alfine di renderlo fruibili ai cittadini e agli avventori, e l'ingegner Sannicandro è certamente un professionista d'esperienza che potrà aiutarci a non perdere altro tempo.