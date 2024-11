Digitalizzazione archivi, dalla regione 400 mila euro per il comune di Gravina

400 mila euro per ammodernare l'archivio comunale di edilizia privata, all'insegna della modernizzazione tecnologica.Ammonta a tanto la cifra del finanziamento regionale ottenuto dal Comune di Gravina, nell'ambito del fondo stanziato per le proposte progettuali finalizzate alla digitalizzazione degli archivi di edilizia privata dei comuni pugliesi. Gravina si è classificata 27esima, tra le Amministrazioni Comunali pugliesi che in forma singola o aggregata, con non meno di 15.000 abitanti, come risultanti dai dati ISTAT relativi al censimento anno 2022, avevano diritto a candidarsi al PR Puglia FESR-FSE+2021-2027. Priorità I - Azione 1.8 - sub Azione 1.8.3."Ci siamo – è il commento dell'Assessore All'Urbanistica e alla Pianificazione del Territorio Leo Vicino – grazie a questo finanziamento sarà finalmente possibile facilitare l'accesso alle informazioni per cittadini e imprese. In particolare, con questa piccola grande rivoluzione, i cittadini potranno consultare i documenti in qualsiasi momento, senza dover recarsi fisicamente presso gli uffici comunali. Le pratiche edilizie potranno essere gestite in modo più efficiente, con una conseguente riduzione dei tempi di attesa per i cittadini. Infine, la digitalizzazione permetterà agli uffici di lavorare in modo più organizzato e veloce. Il nostro progetto è stato valutato positivamente dalla Commissione di Valutazione, ottenendo un punteggio che ci ha permesso di essere ammessi al finanziamento".