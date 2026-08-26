Ancora in corso l’incendio sull’Alta Murgia

4 foto incendio alta murgia

Continuano senza sosta le operazioni di contenimento e di estinzione dell'immenso fronte di fuoco che, dalle ore 17 di ieri, sta interessando il territorio di Gravina in Puglia, Poggiorsini e Corato.Sono circa 500 gli ettari del Parco Nazionale dell'Alta Murgia interessati dalle fiamme. Attualmente sono impegnati sul posto 15 mezzi e 12 squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Bari, che nelle ultime ore hanno operato anche con il supporto dei colleghi dei Comandi di Foggia e Taranto e della Colonna Mobile Regionale AIB del Molise.Sul fronte aereo sono impegnati tre Canadair e due elicotteri, che stanno effettuando numerosi lanci dall'alto per contrastare l'avanzata delle fiamme e supportare le squadre impegnate nelle operazioni di spegnimento a terra.La situazione resta particolarmente complessa a causa del forte vento, che continua a cambiare direzione, rendendo difficoltose le operazioni di contenimento e spegnimento.Il fronte dell'incendio ha interessato anche l'area del poligono di tiro dell'Esercito e quella dell'ex polveriera.