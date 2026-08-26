Cronaca
Ancora in corso l’incendio sull’Alta Murgia
Si continua a lavorare per domare le fiamme
Gravina - mercoledì 26 agosto 2026 11.21 Comunicato Stampa
Continuano senza sosta le operazioni di contenimento e di estinzione dell'immenso fronte di fuoco che, dalle ore 17 di ieri, sta interessando il territorio di Gravina in Puglia, Poggiorsini e Corato.
Sono circa 500 gli ettari del Parco Nazionale dell'Alta Murgia interessati dalle fiamme. Attualmente sono impegnati sul posto 15 mezzi e 12 squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Bari, che nelle ultime ore hanno operato anche con il supporto dei colleghi dei Comandi di Foggia e Taranto e della Colonna Mobile Regionale AIB del Molise.
Sul fronte aereo sono impegnati tre Canadair e due elicotteri, che stanno effettuando numerosi lanci dall'alto per contrastare l'avanzata delle fiamme e supportare le squadre impegnate nelle operazioni di spegnimento a terra.
La situazione resta particolarmente complessa a causa del forte vento, che continua a cambiare direzione, rendendo difficoltose le operazioni di contenimento e spegnimento.
Il fronte dell'incendio ha interessato anche l'area del poligono di tiro dell'Esercito e quella dell'ex polveriera.
La situazione è in continua evoluzione. Seguiranno ulteriori comunicati con gli aggiornamenti sulle operazioni in corso.
Sono circa 500 gli ettari del Parco Nazionale dell'Alta Murgia interessati dalle fiamme. Attualmente sono impegnati sul posto 15 mezzi e 12 squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Bari, che nelle ultime ore hanno operato anche con il supporto dei colleghi dei Comandi di Foggia e Taranto e della Colonna Mobile Regionale AIB del Molise.
Sul fronte aereo sono impegnati tre Canadair e due elicotteri, che stanno effettuando numerosi lanci dall'alto per contrastare l'avanzata delle fiamme e supportare le squadre impegnate nelle operazioni di spegnimento a terra.
La situazione resta particolarmente complessa a causa del forte vento, che continua a cambiare direzione, rendendo difficoltose le operazioni di contenimento e spegnimento.
Il fronte dell'incendio ha interessato anche l'area del poligono di tiro dell'Esercito e quella dell'ex polveriera.
La situazione è in continua evoluzione. Seguiranno ulteriori comunicati con gli aggiornamenti sulle operazioni in corso.