Concerto di Natale in Cattedrale, grande successo di pubblico

Una grande risposta di pubblico. Un modo speciale per celebrare il Santo Natale, omaggiando Dio con un po' di musica. É quanto accaduto venerdì, 29 Dicembre 2023, in una gremita Basilica Cattedrale di Gravina in Puglia. Nel prestigioso santuario della città del grano e del vino si è infatti svolta la 7 edizione del Concerto di Natale curato dal Centro Musicale "Orsini", manifestazione inserita negli eventi natalizi dell'Amministrazione comunale di Gravina in Puglia.La serata è stata coordinata dai presentatori Dott.ssa Grazia Giammarrusti e dall'Avv. Renato Gonsalvo, che hanno introdotto la storica Orchestra gravinese "Nuova Musica" diretta magistralmente dai maestri Nicola Samale e Claudio Lamuraglia.Sono stati eseguiti i classici brani natalizi internazionali, come "Bianco Natale", "Good King Joy", "Carols of Bells", "Natale Oggi", "Adeste fideles"; brani strumentali di A. Vivaldi, S. Barber , le belle colonne sonore di E. Morricone, N. Piovani; particolare attenzione la prima esecuzione assoluta della composizione per Oboe ed Archi "Toccata quasi una fantasia" del famoso compositore Nicola Samale e "la Sinfonia in Re Magg. "La Finta Ritrosia" del nostro compositore gravinese "Salvatore Fighera". Una delle piacevoli novità di questo concerto è stata la partecipazione del famoso Direttore d'orchestra Nicola Samale. Armonia, soavità e dolcezza hanno animato l'evento, che anche quest'anno ha ricevuto un feedback positivo e unanimi consensi da parte del numeroso pubblico presente.«I ringraziamenti più sentiti - spiegano gli organizzatori dell'evento - vanno ai maestri Claudio Lamuraglia e Nicola Samale, all'Ensamble Vocale "Accademia Musicale Gravinese", alla solista vocale Concetta Aquila, e solisti strumentali Claudio Lamuraglia (Oboe), Eziana Mussella e Francesco Raguso (Violini), all'Amministrazione Comunale di Gravina in Puglia, alla Banca Popolare di Puglia e Basilicata e alla collaborazione ufficiale degli imprenditori Michele Raimondo (Supermercati Decò) e Pino Topputo (Agenzia Viaggi Topputo).«Il miglior Concerto di Natale della mia carriera - tanti talenti musicisti gravinesi e la prima esecuzione di una mia composizione mi hanno fatto emozionare - ha dichiarato il Maestro Nicola Samale ed infine una Cattedrale gremita è stata la risposta più bella. Ancora auguri.»Chi non ha avuto la possibilità di partecipare all'evento, avrà modo di rifarsi Giovedì 4 Gennaio 2024 nella Chiesa "SS. Pietro Paolo" (Inizio: ore 19.30).