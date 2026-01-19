Base Pizza al Marca di Bologna

Gravina in Puglia si afferma sulla scena nazionale del food grazie a Base Pizza, azienda nel settore della bakery che ha partecipato all'edizione 2026 del Marca di BolognaFiere, uno degli appuntamenti più importanti dedicati alla grande distribuzione organizzata.Una presenza che racconta un percorso costruito passo dopo passo, di crescita solido e coerente, fondato su qualità, organizzazione e capacità di interpretare i cambiamenti del mercato.In fiera, Base Pizza ha presentato con orgoglio la sua gamma storica a base di semola di grano duro, simbolo di una tradizione produttiva che affonda le sue radici nella cultura gastronomica del Sud. Accanto alla linea tradizionale, l'azienda ha acceso i riflettori sull'innovazione con BePro, la nuova linea proteica pensata per rispondere alle esigenze di un consumatore sempre più attento al benessere, allo stile di vita attivo e alla funzionalità degli elementi.Grande attenzione anche per Opsea, il prodotto iposodico sviluppato con acqua di mare depurata. Una soluzione che unisce gusto e attenzione nutrizionale, intercettando una delle sfide più attuali del settore alimentare. Il Marca è stato per l'azienda soprattutto un momento di confronto: con buyer e professionisti del settore, ma anche con le nuove tendenze che stanno ridisegnando il mondo della grande distribuzione.Eventi come il Marca confermano la direzione intrapresa da Base Pizza: investire con determinazione in innovazione e visione, portando il nome di Gravina in Puglia all'interno dei più importanti contesti fieristici nazionali. Un segnale forte di come dal territorio possano nascere realtà capaci di competere, innovare e guardar con ambizione alle sfide future del mondo del food.