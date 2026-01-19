base pizza al marca bologna
base pizza al marca bologna
Pubbliredazionale

Base Pizza al Marca di Bologna

Da Gravina in Puglia un segnale forte al mondo del food

Gravina - lunedì 19 gennaio 2026 14.53
Gravina in Puglia si afferma sulla scena nazionale del food grazie a Base Pizza, azienda nel settore della bakery che ha partecipato all'edizione 2026 del Marca di BolognaFiere, uno degli appuntamenti più importanti dedicati alla grande distribuzione organizzata.

Una presenza che racconta un percorso costruito passo dopo passo, di crescita solido e coerente, fondato su qualità, organizzazione e capacità di interpretare i cambiamenti del mercato.

In fiera, Base Pizza ha presentato con orgoglio la sua gamma storica a base di semola di grano duro, simbolo di una tradizione produttiva che affonda le sue radici nella cultura gastronomica del Sud. Accanto alla linea tradizionale, l'azienda ha acceso i riflettori sull'innovazione con BePro, la nuova linea proteica pensata per rispondere alle esigenze di un consumatore sempre più attento al benessere, allo stile di vita attivo e alla funzionalità degli elementi.

Grande attenzione anche per Opsea, il prodotto iposodico sviluppato con acqua di mare depurata. Una soluzione che unisce gusto e attenzione nutrizionale, intercettando una delle sfide più attuali del settore alimentare. Il Marca è stato per l'azienda soprattutto un momento di confronto: con buyer e professionisti del settore, ma anche con le nuove tendenze che stanno ridisegnando il mondo della grande distribuzione.

Eventi come il Marca confermano la direzione intrapresa da Base Pizza: investire con determinazione in innovazione e visione, portando il nome di Gravina in Puglia all'interno dei più importanti contesti fieristici nazionali. Un segnale forte di come dal territorio possano nascere realtà capaci di competere, innovare e guardar con ambizione alle sfide future del mondo del food.
  • base pizza
  • pubbliredazionale
Altri contenuti a tema
Gravina punta sull’innovazione ambientale Gravina punta sull’innovazione ambientale Nasce “Ambiente e Rifiuti”, il metodo che semplifica la vita alle imprese obbligate al RENTRI
Il Laboratorio Control aderisce alla campagna di screening su virus HCV-Epatite C Il Laboratorio Control aderisce alla campagna di screening su virus HCV-Epatite C Un test gratuito e senza ricetta medica
Il “Natale…in luce” alla Savio-Fiore Il “Natale…in luce” alla Savio-Fiore Un recital in piazza per onorare al meglio le festività Natalizie
Con i f.lli Carducci l’oro rosso anche a Gravina Con i f.lli Carducci l’oro rosso anche a Gravina Iniziata vendita dello zafferano prodotto nella nostra città
La Parrulli Carrelli Elevatori si affaccia al mercato delle microcar La Parrulli Carrelli Elevatori si affaccia al mercato delle microcar Noleggio flessibile e sicurezza per rispondere alle nuove esigenze delle famiglie
Elezioni, Mario Conca candidato nella lista Forza Italia Elezioni, Mario Conca candidato nella lista Forza Italia Spazio autogestito a pagamento
Siediti e respira nella stanza del Sale Siediti e respira nella stanza del Sale I benefici del mare a Gravina in via Salsa 33
Mario Conca, candidato al consiglio regionale in Forza Italia Mario Conca, candidato al consiglio regionale in Forza Italia Spazio autogestito a pagamento
Capitale della Cultura 2028, attesa per la prima selezione
19 gennaio 2026 Capitale della Cultura 2028, attesa per la prima selezione
Al via i casting per il film di Mel Gibson
19 gennaio 2026 Al via i casting per il film di Mel Gibson
Polizia Locale, domani inaugurazione nuova sede
19 gennaio 2026 Polizia Locale, domani inaugurazione nuova sede
Fbc e Nardò non vanno oltre il pari
18 gennaio 2026 Fbc e Nardò non vanno oltre il pari
2
Falso Volantino del Ministero degli Interni
18 gennaio 2026 Falso Volantino del Ministero degli Interni
Al Vicino si gioca Fbc Gravina- Nardò
18 gennaio 2026 Al Vicino si gioca Fbc Gravina- Nardò
Comunità Energetiche Rinnovabili, la Regione proroga termini
17 gennaio 2026 Comunità Energetiche Rinnovabili, la Regione proroga termini
Parchi zona Pip, al via il bando per affidata gestione
17 gennaio 2026 Parchi zona Pip, al via il bando per affidata gestione
Produzione energia da fonti rinnovabili su impianti sportivi pubblici
17 gennaio 2026 Produzione energia da fonti rinnovabili su impianti sportivi pubblici
Nominata la giunta regionale di Decaro
16 gennaio 2026 Nominata la giunta regionale di Decaro
Demolizione scuola Scacchi, le ragioni del No
16 gennaio 2026 Demolizione scuola Scacchi, le ragioni del No
Affidamento officine culturali, riaperto Bando
16 gennaio 2026 Affidamento officine culturali, riaperto Bando
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
GravinaLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.