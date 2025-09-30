tari
Aumento Tari, l’opposizione ricorre al giudice

Illegittima la seduta del 30 giugno

Gravina - martedì 30 settembre 2025 8.42
I Consiglieri Comunali Saverio Verna, Paolo Calculli, Mario Conca, Michele Naglieri, Gennaro Quercia, Alesio Valente e Giacinto Lagreca hanno impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia la delibera con cui è stato disposto l'aumento delle tariffe TARI.

I ricorrenti sostengono nel ricorso la illegittimità della seduta dello scorso 30 giugno, nel corso della quale è stato violato il Regolamento del Consiglio Comunale e 14 consiglieri di maggioranza (12 al momento dell'appello nominale) hanno deciso di aumentare la tassa nella misura di 400.000,00 euro circa.

Rispettiamo la promessa fatta alla città - dichiarano i Consiglieri ricorrenti -; il nostro è un atto dovuto, a tutela della legalità e degli interessi dei cittadini.
Ora la parola passa ai Giudici Amministrativi.
