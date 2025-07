Gravina, l’opposizione torna a scrivere al Prefetto

Pubblichiamo la nota stampa giunta in redazione dal consigliere comunale Mario Conca sulla comunicazione al Prefetto di Bari da parte dei consiglieri di opposizione relativa al consiglio comunale del 30 giugno scorso."I gruppi consiliari di opposizione del Comune di Gravina in Puglia hanno trasmesso quest'oggi (ieri ndr) al Prefetto di Bari, per il tramite del consigliere comunale Mario Conca, la deliberazione consiliare n. 20 del 30/06/2025 pubblicata sull'Albo Pretorio. Si tratta dell'atto con cui la maggioranza ha approvato l'aumento TARI per il 2025, nonostante le evidenti forzature regolamentari già denunciate nei giorni scorsi dagli otto consiglieri di opposizione.Nella nota, firmata da tutti i sottoscrittori della prima segnalazione, si evidenzia come lo stesso documento ufficiale riporti:La verifica del numero legale avvenuta alle 20:10, che ha accertato l'assenza del quorum (solo 12 consiglieri su 25).La successiva seconda chiamata nominale, non prevista dal Regolamento, effettuata oltre il termine con l'aggiunta tardiva di altri consiglieri.Le dichiarazioni rese in aula da due consiglieri di maggioranza (Florio e Debenedictis), smentite dai video, dai testimoni e ora verbalizzate nella delibera a firma del segretario generale.L'eccezione di nullità sollevata formalmente in aula e l'uscita dell'intera opposizione come segno di protesta.I consiglieri firmatari chiedono ora un riscontro concreto da parte della Prefettura, a tutela della legalità e del diritto dei cittadini gravinesi a non vedersi aumentare la tassa sui rifiuti in modo illegittimo e con escamotage procedurali che violano le regole del Consiglio comunale.«Abbiamo trasmesso tutto quanto in nostro possesso, dichiarano i consiglieri, e se il Prefetto dovesse restare in silenzio, come opposizione ci rivolgeremo senza esitazione alle sedi competenti, a partire dal TAR e dalla Procura della Repubblica. La politica non può farsi beffe delle regole ogni volta che ha un problema di numeri in aula».I Consiglieri Comunali di Opposizione del Comune di Gravina in Puglia