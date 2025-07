Consiglio Comunale, Conca: “seduta illegittima”

Pubblichiamo di seguito il comunicato stampa del consigliere comunale dei cittadini Gravinesi Mario Conca, circa la seduta del consiglio comunale celebratasi ieri sera." Il Consiglio comunale tenutosi domenica 30 giugno a Gravina in Puglia verrà ricordato non solo per l'ennesimo aumento della TARI, ma soprattutto per la gravissima violazione del regolamento comunale che ha reso possibile l'approvazione di una delibera tanto pesante quanto illegittima.Una seduta oltre ogni limiteLa seduta era convocata per le ore 19:00. Il Regolamento comunale, art. 59, stabilisce che trascorsa un'ora senza raggiungimento del numero legale (13 consiglieri di maggioranza), la seduta deve essere aggiornata in seconda convocazione. E invece, alle 20:15, ben oltre l'ora di tolleranza, la Presidenza ha tentato comunque una verifica, presenti solo 12 consiglieri di maggioranza, uno in meno del necessario.Noi consiglieri di opposizione, proprio per non legittimare la seduta, ci siamo allontanati dall'aula ascoltando la diretta in streaming. Era evidente che il numero legale non c'era e che la seduta andava dichiarata deserta, ci sono le dichiarazioni inequivocabili del presidente del consiglio e del segretario generale.Ma ecco il colpo di teatroCon uno stratagemma mai visto prima, dopo la constatazione della mancanza di numero legale, due consiglieri di maggioranza si sono aggiunti successivamente, facendo salire il numero dei presenti a 14.A quel punto, la maggioranza, dopo aver chiesto una sospensione di 10 minuti di un consiglio comunale che doveva essere aggiornato, ha preteso di riprendere i lavori, dichiarando che i due erano già presenti e che il Segretario generale non li aveva visti (!). Una scusa imbarazzante, smentita dai cittadini testimoni presenti, dalla nostra presenza in aula e dalla diretta video ufficiale. I due consiglieri non erano in aula durante la verifica, e questo sarà dimostrato in tutte le sedi competenti.Eppure, pur di non perdere la scadenza del 30 giugno, oltre la quale non sarebbe stato più possibile approvare l'aumento TARI, hanno calpestato le regole, ignorato l'evidenza e dichiarato il falso.Il risultato? Oltre 413 mila euro di aumenti scaricati sulle bollette dei gravinesi.Un aggravio del +7% rispetto al 2023, deciso in fretta e furia da una maggioranza che, pur di non toccare le spese del proprio bilancio, preferisce spremere ulteriormente le famiglie e le attività economiche.Se la seduta fosse stata aggiornata, come imponeva il regolamento, quei soldi avrebbero dovuto essere trovati nelle pieghe del bilancio comunale, magari tagliando spese assurde come i 100.000 euro per la candidatura a Capitale della Cultura 2028, feste, contentini o altre voci poco trasparenti.E intanto, il servizio peggiora di giorno in giornoIl servizio di igiene urbana, per cui paghiamo 5 milioni l'anno a partire dal 2018, è palesemente disatteso:Nessuno spazzamento manualeCestini rimossi e mai sostituitiNiente lavaggio delle stradeNiente lavaggio dei marciapiediCarrellati mai sanificati o lavatiSoffiatore rumoroso e guastoSpazzatrici in panne, senza ricambiZero controlli sul rispetto del capitolato da parte della ditta "Raccolgo".Eppure, nessuno tra i banchi della maggioranza ha avuto il coraggio di sollevare la questione. Nessuno ha parlato dei disservizi quotidiani, nessuno ha difeso i cittadini, per loro sono atti dovuti giustificate dalla pessima argomentazione di un dirigente che sta per andarsene al comune di Acquaviva.Invieremo tutto al PrefettoNei prossimi giorni, con i colleghi d'opposizione, invieremo al Prefetto di Bari tutta la documentazione video e audio, i verbali stenotipici, le registrazioni della diretta streaming e una ricostruzione dettagliata dell'accaduto.Chiederemo formalmente che venga verificata la regolarità della seduta, e che si valuti l'annullamento della delibera per violazione manifesta del regolamento comunale.Non si possono ignorare le regole, mentire in aula e calpestare i diritti dei cittadini solo per fare cassa e continuare a spendere e spandere.