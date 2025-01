“Viaggio a Gravina in Puglia” spegne due candeline

L'amore per la sua città e la voglia di raccontarla per meglio farla conoscere. Sono questi gli ingredienti di una ricetta vincente, come il programma social "Viaggio a Gravina in Puglia" di Vincenzo Forzati. Un format che il 21 gennaio prossimo festeggia i suoi due anni di vita, grazie ad un successo inaspettato che lo ha reso un punto di riferimento per la città.Vincenzo Forzati è un imprenditore agricolo di 49 anni, che ha avuto voglia di mettersi in discussione per amore della città di Gravina e dei suoi meravigliosi luoghi, spesso nascosti e sconosciuti."Viaggio a Gravina in Puglia, infatti, nasce dalla volontà di un gravinese come me, di riscoprire la sua città" - afferma Forzati.Un itinerario social a caccia di luoghi, personaggi e tradizioni che – spiega Vincenzo- serve a dimostrare come anche i non addetti ai lavori possono essere utili alla causa della promozione del territorio, così da farne apprezzare la sua bellezza."Non sono un influencer, non sono un blogger, ma un cittadino al servizio della comunità e del suo territorio" - tiene a precisare Vincenzo, che sottolinea come la spinta e le motivazioni per continuare in questo viaggio gli provengano dall'affetto e dall'entusiasmo delle persone che incontra in questa avventura e dagli attestati di stima che gli dimostrano sia i gravinesi ormai emigrati altrove, che i forestieri che vorrebbero venire a visitare Gravina.Un importante mandato, così come fondamentale diventa la sua mission di portare nelle case della gente la bellezza della città di Gravina, anche a chi non è in grado di visitare alcuni luoghi caratteristici della città."Il segreto del successo del format sta nella semplicità e nel linguaggio diretto utilizzato nel viaggio, che arriva davvero a tutti" - sottolinea Vincenzo, che ci tiene a ringraziare tutti coloro che collaborano e consentono la buona la riuscita dell'iniziativa.Insomma, un cammino in itinere che non ha trovato ancora il suo punto di approdo, visto che ci sono tanti luoghi da visitare e da scoprire."Per questo continuerò a girare le mie puntate di Viaggio a Gravina in Puglia" - conclude Vincenzo Forzati, sicuro di poter rivestire un ruolo da protagonista nel percorso di valorizzazione e promozione della città del grano e del vino.