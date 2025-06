Via libera allo schema di disegno di Legge per attrarre, valorizzare e favorire i talenti

La Giunta regionale ha approvato in data odierna lo schema di disegno di Legge contenente misure per l'attrazione, valorizzazione, mobilità circolare e permanenza dei talenti in Puglia, in coerenza con la strategia #mareAsinistra.L'obiettivo è definire un quadro normativo che consenta la promozione di interventi, misure e progettualità destinate ad affrontare anche le sfide demografiche, occupazionali e formative, attraverso una cornice legislativa unitaria e integrata, in grado di coordinare e rafforzare le iniziative già esistenti. Il provvedimento, con i suoi dieci articoli, sarà oggetto di consultazione pubblica tramite il portale Puglia Partecipativa. I risultati del percorso partecipativo saranno inoltre condivisi nell'ambito del Pillar 1 della Harnessing Talent Platform della Commissione Europea, che supporta le regioni nella definizione di misure per attrarre, sviluppare e trattenere i talenti."Questo schema di disegno di Legge – ha commentato l'assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci – è un ulteriore tassello che si aggiunge al lavoro di costruzione di politiche capaci di garantire ai talenti pugliesi di rimanere qui, a quelli che sono andati via di rientrare e al resto del mondo di guardare alla Puglia come una terra di opportunità. Per farlo, occorre partire da dati oggettivi che vedono la Puglia una regione dinamica e in crescita con il Pil e l'occupazione che aumentano; ma anche quelli relativi ad una regione che affronta questioni come il calo demografico, lo spopolamento nelle aree interne e la disparità di genere per esempio. Da qui, l'esigenza di affrontare le sfide legate alla valorizzazione del capitale umano, considerato una risorsa strategica per lo sviluppo economico, sociale e culturale della Puglia. L'intervento legislativo – continua Delli Noci – si colloca in un contesto che vede la Puglia al centro di una serie di trasformazioni, con particolare attenzione alle opportunità offerte dalle strategie europee, nazionali e regionali per la crescita sostenibile, l'innovazione tecnologica e l'inclusione sociale e intende fornire una risposta concreta alle sfide dell'emigrazione intellettuale, della competizione globale per le risorse umane qualificate e della necessità di rendere il territorio più attrattivo, inclusivo e competitivo a livello globale. L'obiettivo è posizionare la Regione come leader nell'ambito del capitale umano, creando un ambiente favorevole all'insediamento e alla crescita di professionisti altamente qualificati, imprese innovative e nuove figure professionali, attraverso politiche mirate di attrazione e valorizzazione. Con misure integrate e innovative – conclude Delli Noci – si intende non solo valorizzare i talenti già presenti sul territorio, attrarne di nuovi e favorire il ritorno di coloro che hanno lasciato la regione, ma anche promuovere percorsi di mobilità circolare dei talenti. Questo modello di circolazione, contaminazione e scambio delle competenze si fonda su opportunità di crescita reciproca, che crea beneficio tanto a chi si sposta quanto ai territori di origine e di destinazione, con l'obiettivo di stimolare un arricchimento continuo tra individui e organizzazioni".Numerosi gli interventi strategici previsti dal provvedimento: dal coinvolgimento di imprese, università, istituti di ricerca e pubbliche amministrazioni, al potenziamento di strumenti e piattaforme digitali dedicate al lavoro e alla formazione, capaci di mettere in relazione diretta i talenti con il sistema produttivo e della ricerca; dalla promozione di politiche di incentivazione, che rendano il territorio pugliese competitivo rispetto ad altre regioni europee e globali, alla promozione di interventi mirati al miglioramento dei servizi pubblici, della mobilità, della sostenibilità ambientale e delle infrastrutture sociali, elementi fondamentali per attrarre e trattenere talenti qualificati. E, inoltre, la valorizzazione delle risorse artistiche, culturali e paesaggistiche del territorio, per posizionare la Puglia come una destinazione attrattiva non solo per lo sviluppo professionale, ma anche per il benessere personale. In particolare, il testo normativo prevede la realizzazione di luoghi di incontro e confronto, anche tramite la valorizzazione di nodi già presenti come hub territoriali per l'innovazione e il talento, capaci di generare processi di co-creazione tra attori pubblici e privati, includendo start-up, poli universitari, organismi di ricerca e cittadini.Infine, si propone la creazione di un portale multilingue, anche attraverso l'aggiornamento o l'integrazione in piattaforme già esistenti o in fase di sviluppo, per la condivisione di iniziative, misure, bandi, promozione di collaborazioni e partenariati.