“Troppo azzurro” chiude Cinema Hortus

Si conclude mercoledì 26 agosto, all'Hortus delle Officine Culturali "Peppino Impastato" di Gravina in Puglia, la rassegna cinematografica "Cinema Hortus: Fuori Tempo – A chi non smette di cercarsi", con la proiezione di "Troppo Azzurro", film del 2023 diretto da Filippo Barbagallo.La serata inizialmente prevedeva la proiezione di "The Dreamers" di Bernardo Bertolucci. In considerazione dell'affluenza registrata durante i primi appuntamenti e del pubblico che ha partecipato alla rassegna, gli organizzatori hanno scelto di modificare la programmazione, proponendo un titolo sempre italiano, ma più vicino per linguaggio e tematiche alle fasce di pubblico coinvolte."Troppo Azzurro" racconta Dario, un ventenne timido e impacciato alle prese con le amicizie, i primi amori e le incertezze legate al passaggio all'età adulta. Con ironia e delicatezza, il film affronta il bisogno di sentirsi accettati, la difficoltà di esporsi e la ricerca del proprio posto nel mondo.La rassegna è un'iniziativa di Mondo Beat APS, realizzata in collaborazione con Punto GG APS, due associazioni locali che sono anche cogestori dello spazio dell'Hortus. L'attività è promossa e sostenuta dal Comune di Gravina in Puglia nell'ambito delle attività di Officine Next – Spazio per l'Innovazione Giovanile.«Fuori Tempo è dedicata a chi non smette di cercarsi, a chi attraversa la vita senza avere necessariamente tutte le risposte e a chi, in alcuni momenti, si sente fuori sincrono rispetto al proprio tempo», sottolinea la direttrice artistica Tiziana Capone. «Abbiamo scelto storie capaci di parlare a generazioni diverse, perché la ricerca di sé non appartiene soltanto alla giovinezza: è un percorso che può accompagnarci per tutta la vita».Al centro del progetto c'è anche l'Hortus, inteso non soltanto come luogo nel quale assistere alle proiezioni, ma come spazio da vivere e condividere. Il cinema diventa così un'occasione di incontro e confronto, attraverso la quale riportare le persone negli spazi delle Officine Culturali.Durante l'ultimo appuntamento sono previsti anche i saluti istituzionali del consigliere comunale Carlo Loiudice, promotore dell'iniziativa.«Questa rassegna rappresenta un ulteriore passo nella volontà di restituire gli spazi di Officine Culturali alla comunità, soprattutto alle nuove generazioni», dichiara Loiudice. «L'obiettivo non è soltanto proporre eventi, ma costruire occasioni di partecipazione e di incontro. La risposta del pubblico in queste settimane ci dimostra quanto ci sia bisogno di luoghi nei quali ritrovarsi, condividere esperienze e confrontarsi».L'appuntamento è per mercoledì 26 agosto dalle 20.30 all'Hortus, in via Giacomo Leopardi a Gravina in Puglia.