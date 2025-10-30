tour dei misteri 2025
Torna il Tour dei Misteri

Terza edizione per l’evento alla scoperta della Gravina più segreta

Gravina - giovedì 30 ottobre 2025
Chi è affascinato dall'arcano e dagli enigmi sabato 1 novembre, non può perdere l'appuntamento con la terza edizione del tour dei misteri e la processione dei morti. Una iniziativa organizzata da Proloco, "Do e Dè" e Percorsi Narrati, in collaborazione con il Capitolo Cattedrale - Museo Capitolare di Arte Sacra, Viaggio a Gravina in Puglia e i volontari del Purgatorio.

Un evento che porterà i partecipanti attraverso un percorso narrato e teatralizzato, alla luce di torce e candele, tra i vicoli e passaggi della Gravina più segreta. Un viaggio - dicono gli organizzatori - sospeso tra cronache antiche, leggende e memorie storiche, alla scoperta di luoghi spesso invisibili e racconti che ancora fanno vibrare l'anima.

A condurre i viandanti nei meandri della città saranno Raffaella Iannetti e Doriana Galella, accompagnate da Sandro Varvara in un percorso che partendo da Palazzo di Città, in via Vittorio Veneto 12, si snoderà lungo le arterie della città antica, visitando la chiesa dell'Annunciazione, con la mostra di antiche reliquie e la cosiddetta "lamia dei Morti" ovvero il Soccorpo della Cattedrale, per poi terminare il proprio cammino presso il Monastero di Santa Maria, dove è prevista una degustazione del grano dei morti.

Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di storie e luoghi dal fascino misterioso, che se da un lato potranno creare inquietudine dall'altro sapranno appagare lo spirito.
