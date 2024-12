Torna il Behind Festival

Il Behind Festival, un evento cinematografico unico nel suo genere, torna a Gravina in Puglia il 14 dicembre 2024 per la sua seconda edizione. Promosso dall'Associazione FUTURA' e progettato dall'associazione di promozione sociale Titolidicoda, in partnership con l'I.I.S.S. Bachelet di Gravina in Puglia, l'I.C. Bosco - Benedetto XIII - Poggiorsini di Gravina in Puglia, l'Associazione Philia, Il Teatro Vida e il Teatro dei Peuceti, il Behind Festival è nato nell'ambito dell'APULIA CINEFESTIVAL NETWORK a valere su risorse liberate POR Puglia 2000/2006 – Misura 2.1. Sostenuto dall'Apulia Film Commission, dal Comune di Gravina in Puglia, dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata e dalle società di produzione cinematografica INTERGEA, FIVE DUCKS e AKI FILM , il festival mira a coinvolgere le nuove generazioni nella creazione, percezione e fruizione dei prodotti audiovisivi, offrendo un'immersione completa nel mondo cinematografico e televisivo. Tutti i dettagli su www.behindfestival.it.La seconda edizione del Festival, sotto la Direzione Artistica di Esmeralda Calabria (montatrice e regista, vincitrice di tre David di Donatello e del Premio Giovani Giuseppe Fava), vedrà la partecipazione di numerosi appassionati di cinema e televisione (sono oltre 200 le iscrizioni ai workshop). Durante l'evento, i partecipanti avranno l'opportunità di partecipare a workshop e masterclass di fotografia, regia, montaggio, scrittura, recitazione.Per l'edizione 2024, il Behind Festival ha rinnovato il Concorso per Cortometraggi facendo una scelta di altissimo profilo sia culturale che sociale: cinque cortometraggi selezionati fanno parte del progetto Becoming Maestre, ideato e organizzato da Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello e Netflix, che intende creare nuovi spazi e maggiori opportunità per il talento femminile, offrendo un percorso mentoring a 20 candidate donne under 35 che aspirano a diventare registe, direttrici della fotografia, montatrici, montatrici del suono e/o foniche di mix.Proiezioni a partire dalle 11.00 seguite dall'incontro con le nove artiste autrici: Anna Crotti, Elisa Regina D'Angeli Chiara De Angelis, Carla Macrì, Roberta Martinelli, Maria Mosso, Emma Onesti, Roberta Palmieri, Sveva Solimene. Ad impreziosire questa seconda edizione del Festival, due ospiti di eccellenti: in un evento aperto alla città (ore 16.00-17.30), il pubblico incontrerà il regista Giuseppe Piccioni (David di Donatello e Ciak d'oro per Fuori dal mondo, Luce dei miei occhi, La vita ch vorrei, Giulia non esce la sera, Il rosso e il blu, Questi giorni, L'ombra del giorno) e l'attore Federico Cesari (I Cesaroni, Tutti pazzi per amore 2, Don Matteo, Skam Italia, Tutto chiede salvezza). Dalle 14.00 alle 15.30, il regista Giuseppe Piccioni terrà una Masterclass aperta a registi e attori per scoprire insieme il magico rapporto che lega il regista agli attori, come si costruisce il dialogo tra loro, come si dà vita alla scena di un film.Per questa seconda edizione sono stati lanciati due Contest aperti agli iscritti al Festival: il BE.CREATIVE che invita i partecipanti a suggerire idee innovative per la edizione 2025 del Festival e il BE.SHOT che invita i partecipanti a scattare una o più foto durante le attività del Festival e a condividerle sui canali social del Behind Festival. A fine giornata saranno premiate le prime tre idee più innovative candidate per il Contest BE.CREATIVE e le prime tre foto più belle condivise per il Contest BE.SHOT. Con l'obiettivo di aumentare il livello di coinvolgimento degli spettatori, tutti gli iscritti a Behind Festival andranno a costituire la Giuria del Pubblico che premierà uno dei cinque cortometraggi in concorso. Inoltre, trenta ragazzi delle scuole andranno a costituire la Giuria degli Studenti che individuerà e premierà il cortometraggio da loro più apprezzato.Anche quest'anno il Behind Festival si distinguerà per il suo approccio vivace profondamente inclusivo ed educativo, coinvolgendo attivamente gli studenti delle scuole e offrendo loro la possibilità di esplorare il processo creativo che si cela dietro la realizzazione di un prodotto audiovisivo. In sintesi, il Behind Festival rappresenta un'importante iniziativa culturale, capace di avvicinare i giovani al mondo del cinema e della televisione e di promuovere la cultura del "racconto per immagini".L'appuntamento con il Behind festival è sabato 14 dicembre dalle ore 10 alle ore 18 presso l'istituto tecnico Bachelet di Gravina.