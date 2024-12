Gran finale per la rassegna “cinemanonalcinema”

Dopo quasi tre mesi di proiezioni, nell'ambito del progetto "Cinemanonalcinema" , realizzato in co-progettazione con il Comune di Gravina in Puglia, siamo lieti di annunciare l'evento di chiusura di questo ciclo di 12 incontri. Il tutto si svolgerà nel corpo centrale dell'ex Mattatoio il 3 dicembre dalle ore 20 con la proiezione di "Her". La proiezione sarà seguita da una riflessione sull'importanza della collaborazione tra Comune e associazioni del territorio e sull'impellente necessità di spazi culturali e aggregativi, proprio come il cinema.Queste sono le principali istanze che abbiamo raccolto nel confronto con quelle centinaia di persone che, dal 27 settembre, sono venute a trovarci e ad ascoltarci. Questa esperienza ha rappresentato un'occasione fondamentale per sottolineare l'importanza di quello spazio giovanile (e non solo) e culturale per cui ci siamo battuti negli ultimi anni, al fine di renderlo sempre più un punto di riferimento per i cittadini.Il 3 dicembre, a fornire il loro prezioso contributo, ci saranno, oltre agli interventi di Onofrio Petrara e Tiziana Capone, rispettivamente membro del direttivo e direttrice artistica, il sindaco Fedele Lagreca, il preside Berardo Guglielmi e il consigliere comunale Carlo Loiudice.