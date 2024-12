Behind festival, Bilancio positivo

Bilancio più che positivo il Behind Festival 2024 che si è svolto sabato scorso a Gravina. Una esperienza cinematografica unica, che anche in questa sua seconda edizione ha fatto registrare un grande successo di pubblico. Una iniziativa Promosso dall'Associazione Futurà e progettato dall'associazione di promozione sociale Titolidicoda, in partnership con l'I.I.S.S. Bachelet di Gravina in Puglia, l'I.C. Bosco - Benedetto XIII - Poggiorsini di Gravina in Puglia, l'Associazione Philia, Il Teatro Vida e il Teatro dei Peuceti. Il Behind Festival è nato nell'ambito dell'Apulia Cinefestival Network, e sostenuta dall'Apulia Film Commission, dal Comune di Gravina, dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata e dalle società di produzione cinematografica Intergea, Five ducks e Aki Film. Un festival che ha voluto coinvolgere le nuove generazioni nella creazione, percezione e fruizione dei prodotti audiovisivi, offrendo un'immersione completa in un mondo cinematografico e televisivo. Sotto la direzione artistica di Esmeralda Calabria, questa edizione ha coinvolto una marea di pubblico, con oltre 200 iscritti ai workshop e 500 persone in sala.Il Behind è stato anche concorso per cortometraggi con la selezione di sei opere che fanno parte del progetto Becoming Maestre.Ad impreziosire questa edizione 2024 del Festival, due ospiti di eccellenti come il regista Giuseppe Piccioni e l'attor Federico Cesari. Inoltre in questa seconda edizione sono stati lanciati due Contest aperti agli iscritti al Festival: il BE.CREATIVE che invitava i partecipanti a suggerire idee innovative per la edizione 2025 del Festival e il BE.SHOT che invitava i partecipanti a scattare una o più foto durante le attività del Festival e a condividerle sui canali social del Behind Festival.La dirigente della Scuola Bachelet-Galilei di Gravina (partner del Behind Festival), felice di aver ospitato l'evento, ha dichiarato: "(...) anche quest'anno il Behind Festival si è distinto per il suo approccio vivace, profondamente inclusivo ed educativo, coinvolgendo attivamente gli studenti delle scuole e offrendo loro la possibilità esplorare il processo creativo che si cela dietro la realizzazione di un prodotto audiovisivo".La dirigente della Scuola S. Giovanni Bosco - Benedetto XIII di Gravina, (partner del Behind Festival) ha sottolineato che il "Behind Festival è stato un evento coinvolgente, unico e formativo per i ragazzi, i docenti e i genitori (...) è importante credere in sé stessi e portare avanti i propri sogni superando i pregiudizi, i limiti che noi stessi o la società ci impone. Un orgoglio per la nostra Gravina aver ospitato delle personalità di rilievo così autorevoli ma al tempo stesso "raggiungibili". Ringraziamo Titoli di Coda per aver coinvolto la scuola secondaria di primo grado Benedetto XIII. Questo tipo di esperienza alimenta la conoscenza attraverso un linguaggio alternativo come quello del cinema".Infine, la Presidente dell'Associazione Titolidicoda Maria Filippa Digiesi, orgogliosa de risultati straordinari di questa seconda edizione, ha dichiarato: "(...) il Behind Festival rappresenta un'importante iniziativa culturale, capace di avvicinare i giovani al mondo del cinema e della televisione e di promuovere la cultura del racconto per immagini. La giornata di sabato è stata un viaggio straordinario nel cuore del cinema, tra proiezioni emozionanti, ospiti di rilievo e il talento che ha illuminato il Behind Festival. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato, rendendo questo evento unico e speciale. Ci rivediamo il prossimo anno, pronti a vivere un'altra edizione ancora più ricca d'opportunità di incontro e confronto!".