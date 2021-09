Scuolabus: pubblicato l’avviso per le iscrizioni

Pubblicato l'avviso per il trasporto scolastico per gli allievi frequentanti le scuole dell'obbligo statali (primarie, medie inferiori e superiori, limitatamente al primo e secondo anno). Il servizio sarà completamente gratuito per quanti dichiareranno un reddito annuo pari o al di sotto dei 7.500 euro, con sconti del 50% sulle tariffe per i nuclei famigliari che abbiano più di uno scolaro al proprio interno. Sarà possibile presentare la propria istanza a partire da Lunedì 13 Agosto, sino a Venerdì 29 Ottobre 2021.Tutti i dettagli all'avviso, unitamente alla modulistica necessaria, al sito internet del Comune di Gravina in Puglia (www.comune.gravina.ba.it) o ancora, presso il gli uffici municipali per le politiche culturali e scolastiche in via Sottotenente Buonamassa al civico 5, nei pressi della Chiesa di San Domenico.