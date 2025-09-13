atp bus
atp bus
Trasporti

Bonus Trasporti per Studenti in Puglia

Circa 20.000 domande per lo sconto del 50%. Per gli studenti c’è tempo fino al 24 settembre

Gravina - sabato 13 settembre 2025 9.37
Sono circa 20.000 le domande pervenute in Puglia per il bonus trasporti, presentate dagli studenti della scuola secondaria di II grado (unitamente all'istanza libri di testo) e dagli studenti universitari (unitamente all'istanza borse di studio universitarie). Il bonus consiste in uno sconto del 50% sul costo dell'abbonamento ai trasporti pubblici per il periodo ottobre-maggio (8 mesi).

"Questa misura è nata dall'ascolto attento degli studenti pendolari che hanno fatto diretta richiesta negli incontri che ho avuto con loro di una forma di agevolazione tariffaria, che conciliasse il diritto allo studio e il diritto alla mobilità – ha commentato l'assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento -. Ed è poi stata costruita grazie alla collaborazione tra Assessorato ai Trasporti e Assessorato all'Istruzione, in particolare le Sezioni TPL e Intermodalità e Istruzione e Università, con Arti, Adisu e le aziende del servizio TPL. Una collaborazione che sta continuando con un lavoro capillare di tutti, affinché il beneficio possa essere erogato e utilizzato entro ottobre senza intoppi. Ringrazio tutti per l'impegno profuso su una misura nata da una visione che si è rivelata vincente."

Durante la fase di istanza, gli utenti hanno indicato il gestore e il percorso prescelto. È importante sottolineare che, in caso di discrepanza tra la tratta indicata nell'istanza e quella richiesta al momento dell'acquisto dell'abbonamento, lo sconto non potrà essere applicato. Al termine della valutazione delle domande e con l'approvazione della graduatoria, gli studenti riceveranno via e-mail la conferma di ammissione al beneficio, unitamente a un codice univoco da utilizzare per richiedere l'abbonamento scontato presso il gestore selezionato, oltre alle istruzioni per l'utilizzo del bonus.

L'acquisto dell'abbonamento con agevolazione sarà possibile a partire dal 24 settembre.
  • Studenti
  • Trasporto Scolastico
  • Trasporti
Altri contenuti a tema
Trasporti, l’assessore Ciliento incontra le aziende di trasporto pubblico Trasporti, l’assessore Ciliento incontra le aziende di trasporto pubblico Per la programmazione del servizio scolastico
Trasporto scolastico, iscrizioni per l’anno 2025/2026 Scuola e Università Trasporto scolastico, iscrizioni per l’anno 2025/2026 Avviso del comune scade il 14 ottobre per scuole primarie, medie e superiori solo per primo e secondo anno
Arretramento capolinea linea Altamura–Modugno Z.I. fino a Gravina Arretramento capolinea linea Altamura–Modugno Z.I. fino a Gravina La richiesta del consigliere comunale Mario Conca
Borse di studio per gli studenti delle scuole superiori Scuola e Università Borse di studio per gli studenti delle scuole superiori Al via la presentazione delle domande per l’a.s. 2024/2025
Trasporti, prorogato al 10 aprile l’Avviso destinato ai Comuni Trasporti, prorogato al 10 aprile l’Avviso destinato ai Comuni Per interventi sui percorsi ciclabili e ciclopedonali in aree urbane e suburbane
Movimento Studenti Azione Cattolica fa tappa a Gravina Mondo Giovane Movimento Studenti Azione Cattolica fa tappa a Gravina La rappresentanza studentesca a livello diocesano, intervento del consigliere comunale Carlo Loiudice
All'Oktoberfest: il mese della rappresentanza Mondo Giovane All'Oktoberfest: il mese della rappresentanza Una iniziativa del Movimento Studenti di Azione Cattolici (MSAC)
Cgil: garantire tratta bus Gravina- Modugno Z.I. Cgil: garantire tratta bus Gravina- Modugno Z.I. Una richiesta per favorire i lavoratori costretti a recarsi a lavoro con i proprio mezzi
Conca: “concorso lampo diventa boomerang”
13 settembre 2025 Conca: “concorso lampo diventa boomerang”
Protocollo d’intesa “regio antico cammino di Matera - l’antica via del grano”
13 settembre 2025 Protocollo d’intesa “regio antico cammino di Matera - l’antica via del grano”
La Fbc presenta la nuova stagione
12 settembre 2025 La Fbc presenta la nuova stagione
Supereroi e Unicef ospiti a Punto di Vista
12 settembre 2025 Supereroi e Unicef ospiti a Punto di Vista
Mario Conca: “Attraversamento pedonale pericoloso in Corso De Gasperi”
12 settembre 2025 Mario Conca: “Attraversamento pedonale pericoloso in Corso De Gasperi”
Al via il “Reddito di dignità per l’area penale minorile”
12 settembre 2025 Al via il “Reddito di dignità per l’area penale minorile”
Dopo test incoraggianti, Vincenzo Lagonigro punta a vincere nella terra di Stradivari
11 settembre 2025 Dopo test incoraggianti, Vincenzo Lagonigro punta a vincere nella terra di Stradivari
Primo giorno di scuola, gli auguri dell’amministrazione
11 settembre 2025 Primo giorno di scuola, gli auguri dell’amministrazione
Gravina 2028: Mariarita Costanza, direttrice di candidatura
11 settembre 2025 Gravina 2028: Mariarita Costanza, direttrice di candidatura
Classi del liceo ospitate nel Punto Giovani
11 settembre 2025 Classi del liceo ospitate nel Punto Giovani
Domani prima campanella per le scuole di Gravina
10 settembre 2025 Domani prima campanella per le scuole di Gravina
Nuovo avviso per i Punti Digitale Facile
10 settembre 2025 Nuovo avviso per i Punti Digitale Facile
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
GravinaLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.