Welfare e Terzo Settore: “Impresa Possibile” prende forma

Un cohousing per anziani, una falegnameria sociale per giovani autistici, un taxi per il turismo accessibile, un casale per l'ospitalità inclusiva e un hub digitale per neurodivergenze giovanili. Non è un racconto utopico, ma il volto concreto della nuova economia sociale che sta nascendo in Puglia, grazie all'Avviso pubblico "Impresa Possibile" promosso dal Dipartimento Welfare della Regione Puglia.Con la presa d'atto ufficiale degli esiti delle ultime sedute della Commissione di valutazione, il percorso avviato con l'Azione 1.12.1 del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 entra nel vivo.Sono 18 le nuove proposte progettuali ammesse a finanziamento, che si aggiungono alle precedenti 24, per un investimento complessivo di circa 2.400.000 euro, che porta a oltre 6 milioni di euro i fondi già impegnati rispetto alla dotazione complessiva di 7 milioni prevista dal bando.L'Avviso pubblico "Impresa Possibile", rappresenta non solo un'opportunità di crescita per realtà già esistenti, ma anche un vero e proprio generatore di nuove iniziative imprenditoriali, capaci di nascere, strutturarsi e proporsi sul territorio con una missione sociale chiara e coraggiosa.Le nuove progettualità coinvolgono tutto il territorio pugliese. Le iniziative ammesse non sono solo risposte a bisogni emergenti, ma vere e proprie leve per una trasformazione culturale, occupazionale e comunitaria.Ben 132 donne e 52 persone vulnerabili, tra cui donne vittime di violenza, persone con disabilità fisica e psichica, ex detenuti, tossicodipendenti, persone in cura psichiatrica e beneficiari di misure di contrasto alla povertà, saranno direttamente coinvolti nei percorsi di inclusione attivati dai nuovi progetti."Questi progetti sono risposte concrete a bisogni sociali in evoluzione, frutto di un lavoro fondato sull'ascolto e la fiducia al mondo del Terzo Settore" – afferma Valentina Romano, direttrice del Dipartimento Welfare della Regione Puglia. "Dietro ogni progetto c'è una comunità che si prende cura, che investe nella solidarietà e che immagina un futuro più equo e inclusivo"."Abbiamo scelto la strada della corresponsabilità e della coprogettazione. Il nostro welfare non si fa nei palazzi, ma nei territori, ascoltando chi ogni giorno lavora con e per le fragilità. Con Impresa Possibile, la Puglia non solo conferma il suo primato nella sperimentazione sociale, ma dimostra che un altro modello economico è non solo auspicabile, ma già in atto" – conclude Ruggiero Mennea consigliere delegato al Welfare della Regione Puglia.