Rec, domani un incontro a Palazzo di Città

Prosegue la fase di collaborazione e condivisione tra Pubblica Amministrazione e cittadinanza.Questa volta, oggetto di attenzioni sarà la proposta di Regolamento Edilizio Comunale – REC predisposta dalla Direzione Sviluppo e Governo del Territorio e AA.PP. del Comune di Gravina, sulla base del modello proposto dalla Regione Puglia.L'incontro aperto a tecnici, ordini professionali, mondo imprenditoriale, organizzazioni sindacali, associazioni di categoria e tutti i cittadini si terrà martedì 16 maggio, alle ore 16:30, presso la Sala Consiliare della Residenza Municipale.L'obiettivo dell'incontro è quello di presentare le novità introdotte nella proposta di Regolamento Edilizio che l'Amministrazione Comunale intende portare in approvazione, tenuto conto della normativa regionale in tema e dell'apporto tecnico di chi opera con il territorio e può contribuire a migliorarne i contenuti.Prosegue il confronto con le rappresentanze delle professioni, del mondo produttivo, delle associazioni, nel percorso condiviso di costruzione della città del presente e del futuro.Una città inclusiva, verde, per tutte e tutti.Il confronto e i contributi che arriveranno sul nuovo Regolamento Edilizio Comunale sono un importante appuntamento con la città e per essa.