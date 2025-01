Piste ciclabili per una città più sostenibile.

La Giunta con apposita delibera ha dato indirizzo politico amministrativo al Dirigente della Direzione Area Tecnica Lavori Pubblici, affinché ponga in essere tutte le procedure utili ed atte alla partecipazione all'Avviso pubblico per la selezione di interventi finalizzati alla realizzazione di reti percorsi ciclabili e o ciclopedonali in aree urbane e suburbane promosso dalla Regione Puglia.L'Amministrazione intende partecipare all'Avviso Pubblico promosso dalla Regione in quanto la mobilità sostenibile è una priorità per l'ente: contribuisce a migliorare la qualità dell'ambiente urbano, ridurre il traffico veicolare, abbattere le emissioni inquinanti e promuovere stili di vita più sani per la cittadinanza; la realizzazione di piste ciclabili è un passo fondamentale per il miglioramento della mobilità urbana e per la creazione di una città più green e sostenibile, rispondendo così alle esigenze di cittadini e visitatori di muoversi in modo ecologico, sicuro e conveniente; la partecipazione al bando permetterebbe di ottenere risorse economiche utili per la progettazione e la realizzazione delle piste ciclabili, riducendo il carico finanziario sulle risorse comunali. Un'adeguata rete ciclabile contribuirà anche a migliorare la sicurezza stradale, ridurre il traffico veicolare e favorire un uso più intensivo della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano.La realizzazione degli interventi è volta volta alla creazione di percorsi finalizzati all'incremento diffuso della mobilità pedonale e ciclistica, soprattutto in ambito urbano, suburbano e nelle aree urbane contigue, anche attraverso la creazione di appositi percorsi casa-lavoro e casa-scuola per tutte quelle categorie di utenti che si muovono nell'ambito della città o delle sue periferie, nonché dei percorsi ciclabili e/o ciclopedonali di collegamento dalle o verso le stazioni ferroviarie o punti di interesse.La dotazione finanziaria dell'avviso è pari ad € 15.620.000 e sarà assegnata per ambiti provinciali, e al fine di operare la ripartizione delle somme su ambito provinciale, sarà parametrata per il 55% dello stanziamento, alla densità della popolazione residente al 1 gennaio 2024 (come risultante dai dati ufficiali ISTAT) ed il restante 45% all'estensione territoriale della Provincia (nel nostro caso, della Città Metropolitana).