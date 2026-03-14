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“Noi Moderati” si radica a Gravina

Francesco Tucci nominato coordinatore cittadino. La soddisfazione del segretario regionale Luigi Morgante

Gravina - sabato 14 marzo 2026 Comunicato Stampa
Prosegue con determinazione l'attività di radicamento territoriale di Noi Moderati in Puglia. Il segretario regionale, Luigi Morgante, ha ufficializzato infatti la nomina di Francesco Tucci nel ruolo di coordinatore cittadino per la città di Gravina.

La scelta si inserisce in un progetto di crescita del partito di Maurizio Lupi, che punta a coinvolgere figure d'esperienza e nuove energie per dare voce ai valori del popolarismo e del riformismo nel territorio murgiano. Insieme a Tucci, è stato ufficialmente varato il nuovo direttivo cittadino, una squadra coesa che lavorerà per rispondere alle istanze della comunità locale ed è composta da Michele Lasaponara, Luigi Grassi, Giuseppe Carbone, Michele Manfredi, Pasquale De Mauro, Maria Addolorata Tullo e Maria Antonietta Cataldi. Secondo Morgante, "Radicarsi in un territorio importante come quello murgiano ed in particolare di Gravina in Puglia assume un'importanza strategica, soprattutto in vista delle prossime elezioni amministrative della primavera del 2027.


Sono molto soddisfatto del lavoro svolto - ha aggiunto il segretario regionale di Noi Moderati - e della qualità del gruppo formato in questa storica cittadina pugliese, che sicuramente rappresenterà una forza centrale e propositiva nel panorama politico locale. Sono certo che Francesco Tucci e il suo direttivo forniranno un contributo decisivo per il bene della città e metteranno al centro di ogni azione politica serietà, competenza e vicinanza ai cittadini".
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