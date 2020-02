Libri di testo, prorogata la scadenza per la documentazione

Per completare l'iter delle domande di ammissione alla fornitura dei libri di testo, ci sarà tempo fino al 28 febbraio. Il Comune ha deciso di prorogare i tempi di consegna della documentazione necessaria a certificare il diritto di poter essere ammessi al contributo per l'acquisto o per fornitura dei libri di testo degli studenti della scuola secondaria di I e II grado.Così – spiegano dagli uffici comunali- "al fine di favorire le famiglie nell'ottica delle iniziative pianificate per la tutela ed il sostegno del diritto allo studio", agli aventi diritto si è deciso di dare la possibilità di consegnare fatture, scontrini e ricevute entro la fine del mese.La documentazione contabile potrà essere presentata presso gli uffici comunali di pubblica istruzione, siti in via Sottotenente Buonamassa, in orario di apertura al pubblico, ovvero dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 12 (il Martedì e Giovedì pure dalle 16 alle 18).Solo al termine dell'iter burocratico espletato dalla regione Puglia, gli uffici comunali potranno iniziare ad erogare i rimborsi agli aventi diritto.