Incendi a Gravina, primo bilancio della stagione

E' il comune di Lecce in cima alla classifica del maggior numero di incendi nell'estate 2022, ma anche Taranto e Spinazzola sono tra i comuni ad avere il triste primato di roghi divampati, con un aumento esponenziale di danni alle colture agrarie rispetto all'anno scorso. A darne notizia è Coldiretti Puglia, sulla base dei dati forniti dalla Protezione Civile della Puglia, dal primo maggio al 13 agosto 2022, con il monitoraggio, tra l'altro, delle differenti tipologie di incendio.La provincia di Lecce conta il numero più pesante di incendi 1931 in totale – afferma Coldiretti Puglia - con il capoluogo che da solo ne ha registrati 175, 99 a Ugento, 71 a Galatone, 57 a Nardò, 53 ad Alliste, ma anche la BAT con un totale di 193 roghi, di cui 53 solo a Spinazzola, 45 a Minervino Murge e 33 ad Andria, in provincia di Taranto che conta 386 incendi di cui 61 nella città capoluogo, 51 a Ginosa, 43 a Manduria e 39 a Castellaneta, a Foggia 410 roghi, di cui 35 a San Giovanni Rotondo e 26 a Manfredonia.Sono stati finora 451 gli incendi in provincia di Bari:, 41 ad Altamura, 40 a Cassano delle Murge e 38 a Santeramo in Colle. Sebbene sia il Comune con più episodi in provincia di Bari, va rimarcato che finora non ci sono stati particolari problemi mentre la scorsa estate è stata drammatica per la natura e per la tenuta ambientale, con il gravissimo incendio al bosco Difesa Grande.In provincia di Brindisi finora gli episodi sono stati 236, di cui 38 nel capoluogo e 25 a San Pietro Vernotico. Nell'estate 2022, complice il caldo torrido e la stringente siccità – denuncia Coldiretti Puglia - i roghi che hanno interessato le colture agrarie sono stati 317, aumentati del 56% rispetto all'anno 2021.