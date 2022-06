GravinaLife cresce ancora: con la diretta elettorale battuti i nostri record

Il dottor Fedele Lagreca è il nuovo sindaco di Gravina in Puglia. Ha vinto al primo turno, con larghissimo vantaggio. Assumerà a breve un compito di grande responsabilità, da cui discendono oneri ed onori. La redazione di GravinaLife gli rivolge un grande "in bocca al lupo", augurando "buon lavoro", perché governare una città grande e complessa come Gravina è un compito sicuramente gravoso ma anche carico di orgoglio di appartenenza.Auguri di buon lavoro anche agli sfidanti Giacinto Lagreca, Mario Conca e Saverio Verna, che sono stati eletti consiglieri comunali, e a tutti gli altri consiglieri - volti noti o nuovi - per il loro mandato.Del nuovo sindaco e delle elezioni tanto abbiamo scritto. E' arrivato anche il momento di parlare di GravinaLife. Sì, perché, stavolta vogliamo scriverlo superando la nostra consueta ritrosia a comunicare di noi stessi. Con la "diretta elettorale", lo spoglio in tempo reale e l'aggiornamento costante delle notizie di lunedì e martedì abbiamo battuto tutti i nostri record di accessi, pagine viste e utenti arrivati sul portale.Siamo felici di aver fatto le scelte giuste che, poi, è principalmente quella di informare dando conto dei fatti, senza fare previsioni o pronostici. Abbiamo deciso, infatti, di non fare "EXIT POLL" perché per farlo servono competenze statistiche mentre noi facciamo i giornalisti, non facciamo previsioni o "forbici" di percentuali che alla prova dei fatti facilmente vengono smentite soprattutto se il campione o i seggi campionati non sono numericamente idonei allo scopo.Abbiamo scelto di scrivere solo in base ai "VOTI VERI" cioè i voti dalle sezioni, mentre lo scrutinio procedeva. Le nostre proiezioni dai seggi sono state pienamente confermate dai dati ufficiali definitivi, sia negli esiti - vittoria di Fedele Lagreca al primo turno e secondo più suffragato Giacinto Lagreca - sia nelle percentuali.Di questo siamo soddisfatti e felici per aver reso, ai nostri lettori. La vostra risposta è stata chiara: ci avete seguito in modo costante, tenendo sempre aperte le nostre pagine e seguendo gli aggiornamenti sulla pagina Facebook. Abbiamo "misurato" il vostro apprezzamento ricevendo tante richieste di informazioni e news sul nuovo consiglio comunale, sui voti di preferenza per liste, sulle preferenze ai consiglieri comunali.Grazie per averci seguito!