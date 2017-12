Non è Natale in Puglia senza i suoi tradizionali dolci natalizi. La dieta può aspettare, d'altronde come dire di no a pettole dolci, cartellate, calzoncelli, sassanelli e marzapane?Sono queste le bontà alle quali nessun vero pugliese può rinunciare. Vediamo come si preparano:Ingredienti:- 1/2 kg. di farina- 1 cubetto di lievito di birra- 1/2 cucchiaino di sale- Acqua tiepida- Olio extravergine di oliva- Zucchero/mielePreparazione: Mescolare farina, lievito di birra e sale e amalgamare il tutto con dell'acqua tiepida fino ad ottenere una pastella elastica. Coprire e lasciar lievitare per 1 ora mezza. Scaldare l'olio e formare poi delle palline con un cucchiaio bagnato da friggere. Una volta fritte, passare nel miele o nello zucchero e servire.Ingredienti:- 500gr di farina "00"- 125gr di olio di oliva extravergine- 100gr di vino bianco riscaldato- un pizzico di sale- 1/2 cucchiaio di zuccheroPer guarnire: miele, codette zuccherate, mandorle tritate, gocce di cioccolato fondente, zucchero a velo, a seconda dei propri gusti.Preparazione: Impastare la farina setacciata con olio, vino bianco tiepido, sale e zucchero; lasciare risposare l'impasto per 30 minuti. Con la macchina per la pasta, tirare delle sfoglie sottili e tagliarle a strisce larghe 3 centimetri. Piegare in due ogni striscia, pinzando la pasta, e poi arrotolarla su sé stessa formando delle aureole. Mettere le cartellate ottenute su una teglia con carta forno e infornare a 180° per 15-20 minuti. Una volta sfornate, guarnire secondo il proprio palato.Ingredienti:- 1 kg di farina "00"- 200gr di olio extra vergine di oliva- 200gr di liquore secco o vino bianco secco- 1 cucchiaino di zucchero- cannella- olio di semi per friggerePer il ripieno:- 1kg di mandorle spellate e tritate- 600 gr di zucchero- scorza grattugiata di limone- 1 bustina di vanillina- 50gr di acquaPer guarnire: vincotto o zucchero a veloPreparazione: Mettere su una spianatoia la farina, fare un buco al centro e metterci olio, zucchero, cannella e, poco alla volta, vino o liquore. Impastare fino ad ottenere un impasto completamente liscio ed elastico. Lasciare riposare l'impasto per 30 minuti coperto da un canovaccio. Nel frattempo, preparare il ripieno: tritare finemente le mandorle spellate, e amalgamare con zucchero, buccia grattugiata del limone e la vanillina. Riprendere la pasta e stendere una sfoglia sottilissima e poi tagliarla a strisce larghe 8-10 cm. Su un lato lungo della striscia, ad intervalli regolari di 3-4 cm, posare un cucchiaino di ripieno di mandorle. Ripiegare l'altro lato della striscia sull'impasto e con una rotella smerlata, creare dei semicerchi attorno al ripieno. Sigillare delicatamente con le dita i bordi per evitare che il ripieno fuoriesca in cottura.Scaldare l'olio in una padella e friggere i calzoncelli poco alla volta. Una volta dorati, toglierli e adagiarli su carta da cucina, che assorbirà l'olio in eccesso. Infine guarnire i calzoncelli secondo i propri gusti.Ingredienti:- 1kg di farina- 300ml di vincotto- 200gr di mandorle- Buccia di 2 limoni- 300gr di zucchero- 200gr di olio di oliva- 50gr di cacao- 2 bustine di vanillina- 1 bustina (20gr) di ammoniaca per dolci- 1 cucchiaino di chiodi di garofano in polvere- 1 cucchiaino di cannellaPreparazione: Tostare le mandorle in forno caldo, a 150° per 15 minuti circa. Una volta sfornate, lasciarle raffreddare e tritarle finemente. Unire la farina con il vincotto fino a formare un impasto appiccicoso e umido. Unire mandorle, buccia di limone, cacao, zucchero e olio, continuando a impastare. Riscaldare mezza tazza del vincotto rimasto e scioglierci l'ammoniaca. Aggiungere il composto all'impasto, insieme a cannella e chiodi di garofano. Lavorare l'impasto per qualche minuto e creare delle polpettine schiacciate simili a dei sassetti. Riscaldare il forno a 200° e infornare i sassanelli, posti in una teglia con della carta da forno, per circa 10 minuti.Ingredienti:- 1kg di mandorle sgusciate intere e tostate- 500gr di zucchero a velo- 7- 8 albumi d'uovo- 1 limone- 1 arancia- Cannella- Chiodi di garofano in polvere- Vanillina- Farina- Zucchero- 1/2 cucchiaino di lievito per dolciPreparazione: tostare leggermente le mandorle in forno e, una volta raffreddate, tritarle. Unire alle mandorle tostate zucchero a velo, vanillina, cannella (1 cucchiaino), chiodi di garofano in polvere (una punta di cucchiaino), scorza grattugiata di limone e arancia. Amalgamare, aggiungendo uno per volta gli albumi e 1/2 cucchiaino di lievito per dolci, mescolare il tutto e lasciare riposare per almeno 30 minuti. Infarinato il piano di lavoro, formare dei cilindri, schiacciarli leggermente e tagliarli con una lama formando dei rombi. In una tazzina versare del latte tiepido e un cucchiaino di zucchero, formando una soluzione che andrà spennellata sulla superficie dei dolcetti; infine passarli velocemente nello zucchero, solo da un lato. Foderare la teglia con carta forno e cuocere i marzapane in forno caldo a 180° per 20-30 minuti, facendo attenzione a non farli cuocere, ond'evitare che s'induriscano. Sfornare, lasciarli raffreddare e poi conservare in una scatola di latta.E voi, avete preparato e gustato queste leccornie a tavola?