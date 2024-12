Gaetano Cisaria: dj in erba pronto per le Divine Follie

Dodici anni e il ritmo della musica dance nel sangue. Lui è Gaetano Cisaria, in arte GaecDj e a soli 12 anni è riuscito ha far parlare di sé, esibendosi in uno dei templi della musica dance della Puglia, la storica discoteca le Divine Follie di Bisceglie. La passione per la musica dance Gaetano la coltiva da un anno a questa parte, da quando nell'estate dello scorso anno ha visto l'esibizione dal vivo di un disc jockey, rimanendone affascinato. "Su una spiaggia di Policoro vidi suonare per la prima volta un DJ, Giuseppe Parisi, e da quel momento ho intrapreso quella strada" - racconta Gaetano, che quando non si esercita alla consolle, frequenta la scuola secondaria di primo grado Benedetto XIII.Una vera e propria folgorazione, con la passione che lo ha portato ad avere di lì a poco la sua consolle personale e ad iscriversi ad un corso per dj.Come tutti quelli determinati che inseguono un sogno, grazie all'aiuto dei suoi insegnanti, ma soprattutto al suo indiscusso talento, in meno di un anno Gaetano impara l'arte del mixeraggio. Nonostante tutto, il giovanissimo dj gravinese non si esibisce in pubblico e non partecipa a nessun contest. Fino a quando però non viene contattato dai dj Filippo Simone e Pasquale de Marzo (dj Lilly) ed "Eventi Bari e Provincia" che gli propongono di esibirsi con la sua musica Afro House nel privè del Divine.Una emozione unica, ma è solo un trampolino di lancio, visto che il 28 dicembre GaecDj suonerà nella pista grande della discoteca di Bisceglie, dove hanno fatto girare dischi i più importanti Dj del mondo. Una soddisfazione che però non è un punto di approdo, ma solo uno di partenza, visto che sull'argomento Gaetano ha le idee chiare. Infatti – ci dice- "Adesso sono qui che mi esibisco, ma il mio più grande sogno nel cassetto è di diventare un DJ importante e di suonare nelle più grandi e famose discoteche di tutto il mondo".Ed a giudicare dalla sua determinazione e dalla capacità di bruciare le tappe, non è escluso che GaecDj possa realizzare il suo sogno.