Festival giovanile lirica, Oggi seminario su compositori murgiani

Al festival giovanile della lirica ci sono anche iniziative dedicate all'approfondimento degli studi sulla musica. Una interessante attività di conoscenza che verrà effettuata questa sera all'interno della sala Convegni della Fondazione Santomasi, con un seminario dedicato ai "compositori dell'area murgiana". Ad intervenire in questo simposio dedicato ai musicisti del territorio ci saranno la musicologa Emanuela Casciabanco e il noto direttore d'orchestra Nicola Samale.Nel corso dell'incontro verranno presentati gli esiti di un importante lavoro di ricerca che si pone l'obiettivo di valorizzare gli aspetti biografici, storici e musicali degli autorevoli compositori che hanno dato lustro all'area murgiana. Infatti- spiegano gli organizzatori dell'evento- "il seminario sarà dedicato a quei compositori che non hanno avuto una particolare notorietà, sebbene il valore artistico degli stessi sia indiscusso". Anche perché - continuano – "da sempre Puglia e Basilicata hanno formato illustri rappresentanti del panorama musicale classico internazionale, nel corso dei secoli".In particolar modo non si può non menzionare il compositore gravinese Giacomo Lapolla (1843-1925), del quale il 21 giugno nel Chiostro San Sebastiano, sarà messa in scena la commedia lirica in atto unico «Papà Gianni»: prima esecuzione in tempi moderni. Insieme all'Orchestra da Camera di Puglia e Basilicata, diretta da Nicola Samale, si esibiranno i cantanti Adriana Sansonne, Fernando Suglia, Gaetano Merone e Gianni Luciano Matarazzo."Un appuntamento di grande interesse musicologico, nato dagli archivi della Fondazione Santomasi, con la possibilità di valorizzare giovani talenti del canto lirico, per un debutto speciale in un'opera di ricerca" - concludono gli organizzatori del festival giovanile della lirica.