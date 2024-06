Festival Giovanile della Lirica, parte la terza edizione

E' tutto pronto per l'inizio della terza edizione del Festival Giovanile della Lirica, inserito all'interno del progetto REMM (Residenze Musicali Murgiane). La manifestazione, ideata dal tenore Francesco Zingariello e organizzata dalla «Orchestra di Puglia e Basilicata», si pregia anche in questa edizione 2024 della direzione artistica di una cantante lirica di fama internazionale del calibro di Katia Ricciarelli.Ricco il cartellone di eventi previsti all'interno della Kermesse che si concluderà l'8 agosto prossimo.Il prologo dell'evento è in programma questa sera, 12 giugno, con inizio alle ore 18, quando presso la sala convegni della Fondazione Ettore Pomarici Santomasi si svolgerà la conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa, alla quale, a fare gli onori di casa, sarà il presidente dell'ente morale, Filippo Tarantino.Sono previsti gli interventi del sindaco Fedele Lagreca; del vicepresidente della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Giuseppe Abatista; del tenore Francesco Zingariello, presidente dell'orchestra di Puglia e Basilicata e del direttore artistico della Manifestazione, Katia Ricciarelli.