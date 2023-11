Festa Forze Armate e Unità d’Italia, iniziative del Comune

Il prossimo 4 novembre, alle ore 11:00, la Civica Amministrazione ricorderà la Festa delle Forze Armate e dell'Unità Nazionale con una cerimonia pubblica presso il Monumento ai Caduti nella Villa Comunale.Alla cerimonia prenderà parte anche uno schieramento del 7° Regimento Bersaglieri di istanza ad Altamura per la posa degli onori. Gli alunni della scuola secondaria di I Grado dell'I.C. "Don Eustacchio Montemurro" di Gravina, sempre sensibili a questi valori immutati nel tempo, canteranno accompagnati dalla banda cittadina e reciteranno alcuni pensieri in merito per celebrare i militari di ieri e quelli di oggi che si battono per garantire la pace nel nostro paese e nel mondo.A seguire, il corteo con le Autorità Civili e Militari, accompagnate dai Bersaglieri e dalle scolaresche si dirigerà, per il tradizionale omaggio floreale, al Monumento ai caduti sul lavoro.Ultima tappa sarà il Sacrario Militare, per gli onori ai militari gravinesi morti per la Patria, per un ulteriore momento di riflessione e raccoglimento. Il sottofondo musicale alle diverse cerimonie previste sarà offerto dal Civico Complesso Bandistico "Emilio Silvestri" di Gravina in Puglia, diretto dal M° Giuseppe Basile.