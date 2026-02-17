Tecnici ASL Bari - campionamento amianto (4).jpeg
Tecnici ASL Bari - campionamento amianto (4).jpeg
Ospedale e Sanità

Amianto, ASL Ba qualificata per campionamento fibre aerodisperse

Unica in Puglia. Risultato raggiunto dall’unità operativa di Igiene Industriale

Gravina - martedì 17 febbraio 2026 12.38 Comunicato Stampa
Nuovo importante risultato per la ASL Bari, che rafforza il proprio impegno nella prevenzione e nella tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro. L'azienda sanitaria è infatti l'unica in Puglia ad aver ottenuto la qualificazione per il campionamento delle fibre aerodisperse di amianto, come previsto dal decreto ministeriale del 14 maggio 1996.

Il riconoscimento è arrivato dopo l'ispezione con esito positivo effettuata nei giorni scorsi da ARPA Puglia – Dipartimento di Brindisi, struttura individuata dal Ministero della Salute come referente nazionale per il programma di qualificazione. Il percorso di verifica riguarda sia i laboratori che analizzano l'amianto sia le strutture autorizzate a effettuare il campionamento delle fibre presenti nell'aria, garantendo il rispetto di standard tecnici molto rigorosi.

Il risultato conferma il lavoro svolto dall'UOSVD Igiene Industriale, di cui è responsabile l'arch. Massimiliano Giuliano, e l'attenzione costante dell'azienda sanitaria e del Dipartimento di prevenzione verso un tema che continua a rappresentare un rischio per la salute pubblica, soprattutto in alcuni contesti industriali e ambientali.

«Questa qualificazione - sottolinea il Direttore generale Luigi Fruscio - ci consente di rafforzare le attività di monitoraggio e prevenzione dei rischi legati all'esposizione all'amianto, assicurando controlli sempre più accurati a tutela di lavoratori e cittadini. Le attività in materia di salute pubblica, soprattutto quando toccano aspetti così delicati, hanno un rilevante valore perché riguardano la vita della comunità e per questo è doveroso ringraziare il personale che, quotidianamente, se ne occupa e dà lustro all'azienda».

Al termine del Programma di qualificazione 2024-2025 sarà pubblicato l'elenco ufficiale dei soggetti autorizzati a effettuare i campionamenti, confermando il ruolo della ASL Bari come riferimento regionale nel campo della prevenzione ambientale e sanitaria.
  • ASL Bari
Altri contenuti a tema
Asl Ba, meno burocrazia e più sicurezza con le Cure domiciliari digitali Asl Ba, meno burocrazia e più sicurezza con le Cure domiciliari digitali Dati e prestazioni caricati online direttamente a casa del paziente
Riduzione Liste d’attesa, Giunta approva piani sperimentali Riduzione Liste d’attesa, Giunta approva piani sperimentali L’ASL Ba dovrà recuperare 44mila prestazioni entro il 30 giugno
Abbattimento liste d’attesa, Consegnati i piani delle ASL Abbattimento liste d’attesa, Consegnati i piani delle ASL Entro venerdì l’approvazione delle azioni previste
Regione, lente di ingrandimento sui pronto soccorso Regione, lente di ingrandimento sui pronto soccorso Decaro e Pentassuglia incontrano Direttori Asl
Messaggi truffa, ASL Bari mette in guardia i cittadini Messaggi truffa, ASL Bari mette in guardia i cittadini Non provengono da nostri servizi, non rispondete e denunciate
Legionella: conclusa campagna di informazione e prevenzione Salute Legionella: conclusa campagna di informazione e prevenzione 1.400 strutture coinvolte tra Hotel, B&B e RSA. Concluso il progetto del Dipartimento di Prevenzione
Bilancio di genere ASL Bari Salute Bilancio di genere ASL Bari Cresce la prevenzione, aumentano screening e vaccinazioni con una maggiore adesione delle donne
Una rete che cura: presentato modello multidisciplinare dell’ASL Una rete che cura: presentato modello multidisciplinare dell’ASL Un sistema per la presa in carico delle persone con malattie rare
Maltempo, annullata sfilata carri allegorici
17 febbraio 2026 Maltempo, annullata sfilata carri allegorici
Una raccolta fondi per supportare il canile
17 febbraio 2026 Una raccolta fondi per supportare il canile
Cartelle consorzio Bonifica, il Comune fa ricorso
17 febbraio 2026 Cartelle consorzio Bonifica, il Comune fa ricorso
Forti venti, allerta meteo arancione
16 febbraio 2026 Forti venti, allerta meteo arancione
Xylella, Regione Puglia rafforza la prevenzione
16 febbraio 2026 Xylella, Regione Puglia rafforza la prevenzione
Referendum giustizia, le ragioni del NO
16 febbraio 2026 Referendum giustizia, le ragioni del NO
Arredi asilo nido, Gravina partecipa all’avviso del Miur
16 febbraio 2026 Arredi asilo nido, Gravina partecipa all’avviso del Miur
CER, prorogati termini dell’avviso pubblico
16 febbraio 2026 CER, prorogati termini dell’avviso pubblico
La Fbc nei minuti finali supera il Francavilla
15 febbraio 2026 La Fbc nei minuti finali supera il Francavilla
Turismo sostenibile: il Parco Nazionale dell’Alta Murgia avvia la CETS 3
15 febbraio 2026 Turismo sostenibile: il Parco Nazionale dell’Alta Murgia avvia la CETS 3
Tra Fbc e Francavilla è scontro salvezza
15 febbraio 2026 Tra Fbc e Francavilla è scontro salvezza
Alla “Savio- Fiore” va in scena Pierino il lupo
14 febbraio 2026 Alla “Savio- Fiore” va in scena Pierino il lupo
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
GravinaLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.