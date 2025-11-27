forza italia - simbolo 2025
Elezioni, i ringraziamenti di Forza Italia Gravina

I berlusconiani felici per l’importante risultato elettorale

Gravina - giovedì 27 novembre 2025 11.37
Pubblichiamo di seguito il comunicato stampa di Forza Italia Gravina a firma del segretario cittadino Antonio Surico nel quale si ringrazia la comunità gravinese per il sostegno dato al partito nelle recenti elezioni regionali.


Forza Italia Gravina in Puglia esprime un sincero e profondo ringraziamento alla Comunità Gravinese per il sostegno straordinario manifestato nelle recenti consultazioni elettorali. Il nostro partito, che soltanto due anni fa non era presente nella realtà politica locale, ha saputo radicarsi e crescere fino a ottenere quasi il ventuno per cento dei consensi espressi dai votanti.

Si tratta di un risultato significativo che testimonia la fiducia della cittadinanza nei confronti di una proposta politica moderata, liberale e responsabile, fondata sul rispetto delle istituzioni, sull'ascolto e sulla serietà del lavoro svolto.

Rivolgiamo un sentito ringraziamento a tutti i Militanti, i Volontari e i Simpatizzanti che, con dedizione, hanno contribuito alla costruzione di questo progetto.

Un ringraziamento particolare va al candidato Mario Conca, che ha scelto di aderire al nostro Percorso Politico riconoscendone la solidità, la credibilità e la visione.

Il risultato conseguito costituisce il primo tassello per costruire un Centrodestra che, da anni, nella nostra Gravina è praticamente inesistente.

È un punto di partenza coraggioso e necessario che ci impegna ad affrontare con responsabilità la sfida di ricomporre un'area politica fondamentale per l'equilibrio e la vitalità democratica della città.

Come ricordava Alcide De Gasperi, "LA POLITICA È REALIZZARE". Con questo Spirito, in virtù del Consenso Ricevuto, intendiamo continuare il nostro Impegno Concreto funzionale ad una Progettualità Credibile.

Forza Italia Gravina continuerà a operare con Equilibrio, Determinazione e Rispetto verso tutti i cittadini, consapevole della responsabilità derivante da questo importante risultato e desiderosa di contribuire al bene della comunità con dedizione e visione.


Il segretario cittadino
Antonio Surico
