Ecografo al consultorio, soddisfatti i Cittadini Attivi

Pubblichiamo di seguito la nota stampa dei cittadini Attivi Enio Cristallo e Vincenzo Forzati che esprimono la propria soddisfazione per l'arrivo dell'Ecografo presso il consultorio territoriale."Avevamo promesso alla nostra comunità che, il nostro CONSULTORIO TERRITORIALE, sarebbe stato dotato di un Ecografo nuovo di zecca! Vogliamo comunicarvi che, da ieri è stato implementato e collaudato! Abbiamo già espresso nei documenti precedenti quanto sia necessario, per rendere ancor più efficace il lavoro svolto dal personale medico, la dotazione di tale strumento. Cogliamo l'occasione per ringraziare quanti si sono prodigati per il raggiungimento di tale obiettivo, poiché questo, è stato un lavoro di squadra.Ringraziamo il Direttore Generale ASL l'Avv. Luigi Fruscio, l'On. Marco Lacarra, sempre pronto a fare proprie le istanze che riguardano il nostro territorio, l'ex Assessora alle Pari Opportunità Avv.ssa Felicetta Cilifrese, il Presidente dell'ATLeP Donato Matropietro, il Dirigente Medico Dott.re Francesco Torres, la Responsabile del Consultorio di Gravina in Puglia la Dott.ssa Bianca Di Maio. Abbiamo raccolto istanze, firme da parte degli utenti, incontrato tutti gli organi preposti, pensavamo fosse impossibile ma ecco a voi il lieto fine. Il prossimo obiettivo sarà quello di ripristinare l'organico in merito alla figura dello Psicologo. Ad oggi, il nostro Consultorio, risulta sprovvisto di tale figura professionale essenziale, precisamente da novembre 2023 e la continuità del servizio, viene garantita, alcuni giorni a settimana mediante la rotazione e disponibilità di 2 psicologhe dell'ambito Gravina-Altamura-Santeramo.Crediamo sia strettamente necessario che ogni comune, data la cospicua popolazione interessata, disponga di uno Psicologo per consultorio. Vi terremo aggiornati in merito a questa nuova vicenda."I cittadini attiviEnio CristalloVincenzo Forzati