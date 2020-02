Coronavirus, il sindaco incontra i medici gravinesi

Summit con i dottori di medicina generale ieri sera a Gravina. Nella sede dell'associazione che raduna i medici gravinesi, alla presenza del sindaco Alesio Valente e del referente del Dipartimento di Prevenzione, è stato fatto il punto della situazione a Gravina, anche a seguito delle ordinanze e provvedimenti messi in atto per contrastare l'eventuale contagio da coronavirus nella nostra città.I dati dicono che al momento non si registrano casi di contagio, né situazioni di criticità. Il sistema di prevenzione ha consentito fino a questo momento di monitorare oltre 300 individui provenienti da Regioni o zone dove invece si sono verificati casi di contagio. Situazione, dunque, sotto controllo– ha detto Valente, che ha invitato tutti a proseguire su questa strada.La situazione è in continua evoluzione e, quindi, bisogna stare allerta per nuove ed eventuali disposizioni da parte del Governo centrale che potrebbero riguardare anche le popolazioni della Puglia, che finora non ha fatto registrare nessun caso di Covid- 19."Noi continueremo a lavorare: abbiamo costituito un gruppo di lavoro tra Comune, medici e Dipartimento proprio per garantire una maggiore operatività ed una più puntuale conoscenza dell'evolversi della situazione"- ha garantito il primo cittadino, facendo poi appello al senso di responsabilità di tutti. "Confidiamo però sull'aiuto dei cittadini: se ognuno di noi, in questi giorni, farà il proprio dovere, insieme a tutti gli altri farà qualcosa di buono e di grande per i propri figli e per tutta la comunità".