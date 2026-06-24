Contributi dalla Regione per attività delle Pro-loco di Puglia

Sono state approvate e ammesse a finanziamento 99 proposte progettuali finalizzate all'erogazione di contributi alle associazioni turistiche pro loco della Puglia. Si tratta di contributi a sostegno di attività capaci di generare flussi turistici a livello locale, nazionale e internazionale.Tra queste anche la Pro Loco Unpli di Gravina che ha ricevuto un contributo per il progetto "Ferulafutura: L'arte Di Unire Tempo E Design".Si tratta di un progetto che prevede un laboratorio per la realizzazione di uno "squanne", sedile agropastorale, "oggetto simbolo della quotidianità, della transumanza, del lavoro" realizzato con la ferula, arbusto tipico della Murgia.Una lavorazione antica che prevede maestria e conoscenza della pianta erbacea murgiana, con l'iniziativa che mira a tutelare, valorizzare e salvaguardare un antico mestiere, oltre che a valorizzare pratiche di produzione ecosostenibili.Oltre al laboratorio, il progetto "Ferulafutura: L'arte Di Unire Tempo E Design" prevede escursioni con merenda del pastore e una festa popolare conclusiva che al momento non ha ancora una data sicura, ma che si svolgerà tra il mese di settembre e quello di ottobre.