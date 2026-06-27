Bando regionale Info-point, Gravina partecipa

Gravina partecipa all'avviso pubblico della Regione Puglia destinato agli info-point e lo fa attraverso il progetto "Gravina 365 – Accoglienza Turistica, Digitalizzazione e Valorizzazione dell'Alta Murgia e Gravine",Il bando regionale mira a selezionare proposte finalizzate al potenziamento, uniformazione e qualificazione degli info-point turistici aderenti alla rete regionale.Tra questi punti di informazione turistica c'è anche quello di via Matteotti a Gravina, circostanza che ha permesso al Comune di Gravina di partecipare all'avviso regionale.La civica amministrazione, infatti, ha riconosciuto "la valenza dell'opportunità offerta dalla Regione Puglia, in termini di ampliamento del valore pubblico, con ricadute positive sulla Città di Gravina in Puglia, sia per la popolazione residente che per i turisti che vi transitano sempre più frequentemente".Nel dettaglio il progetto redatto dal comune prevede la realizzazione di un piano di comunicazione digitale finalizzato alla promozione delle attività dell'Info Point di Gravina e alla valorizzazione del territorio appartenente all'area turisticamente rilevante "Magna Grecia, Murgia e Gravine".In particolare – sottolineano da Palazzo di Città- "il progetto prevede attività di potenziamento dei servizi di informazione e accoglienza turistica, visite guidate, esperienze dedicate a famiglie e scuole, attività sostenibili e innovative in linea con gli standard regionali ed europei".Il costo stimato della proposta progettuale gravinese è pari a 20 mila euro, di cui 16 mila euro da richiedere quale contributo alla Regione Puglia, mentre le restanti 4 mila euro sarebbero a carico del bilancio comunale, quale quota di cofinanziamento.