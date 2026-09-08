Alla ricerca di una vita migliore in un mondo sempre più complesso

A settembre oltre 9 milioni di Testimoni di Geova in tutto il mondo prenderanno parte a una campagna mondiale che punta a promuovere speranza e benessere attraverso un corso biblico interattivo e gratuito. L'iniziativa mette in evidenza la dimensione pratica dei consigli contenuti nella Bibbia e il loro impatto nella vita quotidiana.A Gravina parteciperanno circa 200 volontari. "Gli insegnamenti della Bibbia continuano a dimostrarsi una guida pratica per la vita di tutti i giorni, aiutando le persone ad affrontare le difficoltà, rafforzare le relazioni e, in molti casi, perfino salvare il proprio matrimonio", ha detto Giuseppe Carbonara, portavoce dei Testimoni di Geova della Puglia e Basilicata. "Per questo vogliamo dare a tutti l'opportunità di valutarne personalmente i benefici". Durante la campagna, i Testimoni distribuiranno l'opuscolo "Puoi vivere felice per sempre", un percorso in tre lezioni, che presenta in modo semplice princìpi biblici attraverso illustrazioni, video e domande di approfondimento.L'iniziativa culminerà con un discorso speciale dal tema: "Come può aiutarti la Bibbia?", che si terrà in tutte le congregazioni dei Testimoni di Geova nel mondo.L'ingresso è libero e gratuito.Per saperne di più sul corso interattivo gratuito, visita jw.org > Cosa dice la Bibbia > Corso biblico . Per informazioni sul discorso speciale, visita jw.org > Chi siamo > Adunanze > Trova l'indirizzo più vicino .