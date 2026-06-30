Avvicinarsi alla fede a ogni età
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Avvicinarsi alla fede a ogni età

Al congresso dei Testimoni di Geova “Felici per sempre” tenutosi a Bari uomini e donne di diverse età hanno abbracciato la fede tramite il battesimo.

Gravina - martedì 30 giugno 2026 11.26 Comunicato Stampa
Quest'estate a Bari si sono svolti in tre fine settimana, a partire da venerdì 12 giugno a domenica 28 giugno, tre congressi dei Testimoni di Geova, intitolati "Felici per sempre". Agli eventi hanno partecipato oltre 22.000 persone, tra fedeli e simpatizzanti provenienti da Puglia, Basilicata, Molise e Abruzzo.

Per tutti e tre i congressi il sabato mattina è stato uno dei momenti più attesi, il battesimo dei nuovi fedeli per immersione totale in acqua, seguendo il modello descritto nei Vangeli del battesimo di Gesù, che fu immerso nel fiume Giordano.
107 è stato il numero totale dei battezzati dei congressi tenuti a Bari.
Lo scorso anno tra i Testimoni di Geova i nuovi battezzati in Italia sono stati più di 3.800 e nel mondo oltre 304.000.

Giuseppe Carbonara, portavoce dei Testimoni di Geova per Puglia e Basilicata, spiega: "Il battesimo è una scelta personale. A battezzarsi non sono i bambini ma uomini e donne, giovani e anziani. Prima di prendere questa decisione, che comporta mettere in pratica i valori cristiani nella propria vita, hanno studiato la Bibbia per molti mesi, spesso per anni". A proposito della sua decisione di battezzarsi, Gianfranco 42enne di Foggia ha detto: "Già da ragazzo ho vissuto più volte l'esperienza del carcere. La mia vita era dedita al furto e alla truffa. Bastava davvero poco a farmi esplodere e reagire con violenza. La mia famiglia soffriva molto a causa del mio carattere e dei continui guai in cui mi cacciavo. Quando ho scoperto i sani principi contenuti nella Bibbia, la mia vita ha avuto una svolta. Ho trovato la forza di abbandonare completamente il mio vecchio stile di vita e diventare una persona affidabile e mite. Adesso la mia famiglia è serena e sono felice di poter aiutare altri a trovare lo stesso aiuto che mi ha cambiato la vita".

"Avvicinarsi alla fede oggi è una scelta controcorrente, spesso coraggiosa, e la gioia dei nuovi fedeli che si sono battezzati ha avuto un notevole effetto sui presenti", conclude Giuseppe Carbonara.

I Testimoni di Geova, tra le realtà non profit più grandi al mondo nell'organizzazione di congressi, danno vita ogni anno a eventi gratuiti della durata di tre giorni. A questi eventi non si fanno collette. L'anno scorso i Testimoni di Geova hanno tenuto oltre 6.000 congressi in quasi 500 lingue, tra cui 19 congressi internazionali in 13 paesi. Il numero dei presenti ha superato i 12 milioni. Solo in Italia, quest'anno i Testimoni di Geova terranno 67 di questi congressi in 18 città.
  • Testimoni di Geova
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