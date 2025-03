Al via l’avviso pubblico per il Puglia Showcase 2025

Una vetrina per teatro e danza pugliesi

Valorizzare i talenti artistici della regione e promuovere scambi nel settore del teatro e della danza. Questi sono i parametri del progetto Puglia Showcase. Una iniziativa ideata da Puglia Culture in collaborazione con la Regione Puglia che si rinnova nel 2025 con un nuovo avviso pubblico che si pone l'obiettivo di raccogliere spettacoli di teatro, danza e multidisciplinari (con disciplina prevalente il teatro o la danza) prodotti da compagnie pugliesi.Eventi che saranno scelti e presentati nel corso del Puglia Showcase che quest'anno si svolgerà negli spazi del Teatro di Carlo Formigoni, nel territorio della Valle D'Itria e nel Teatro Paolo Grassi di Cisternino, dal 2 al 5 luglio 2025.La manifestazione compie 13 anni e, dal 2012 a oggi, nelle sue diverse edizioni tra Puglia Showcase e Puglia Showcase KIDS che si sono svolte a Brindisi, Bari, Roma e Napoli, ha permesso di mostrare oltre 60 produzioni pugliesi a 200 professionisti provenienti da tutto il mondo.Una importante vetrina, dunque. per valorizzare le produzioni artistiche regionali, promuovere scambi artistici nel settore teatrale e della danza e aprire le frontiere della scena nazionale e internazionale alle produzioni pugliesi di teatro e di danza.L'avviso pubblico per accedere al Puglia Showcase scade il 14 aprile.