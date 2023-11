A Gravina arriva l’associazione “Mai Più”

Pubblichiamo di seguito il comunicato stampa giunto alla redazione da parte della neonata associazione "Mai Più"Nasce a Gravina in Puglia, un servizio di grande importanza per la comunità locale: inaugurati ben tre sportelli comunali dell'Associazione MAI PIU VITTIME SUL LAVORO - CENTRO STUDI ASSISTENZA INFORTUNI E VITTIME SUL LAVORO ODV.Un'opportunità atta a promuovere la cultura della prevenzione, della sicurezza sui luoghi di lavoro e dell'assistenza alle vittime di infortuni e malattie professionali a 360 gradi.MAI PIU', realtà a carattere nazionale, nasce con l'obiettivo di educare, informare, sensibilizzare, assistere e tutelare la vita di ciascun lavoratore nel complesso mondo del lavoro.Nei prossimi mesi, Gravina ospiterà diversi convegni dedicati alla prevenzione e all'informazione, con la partecipazione di relatori di alto profilo. Tra di essi, figureranno funzionari e dirigenti dell'INAIL, dello SPESAL, dell'Ispettorato del Lavoro, Medici del Lavoro, Ingegneri della Sicurezza, imprenditori locali e influenti figure politiche nazionali e locali.L'Associazione "MAI PIÙ" mette a disposizione di lavoratori e non, gratuitamente, una vasta gamma di servizi.In particolare:- Consulenza medico-legale preventiva per verificare i presupposti per il riconoscimento di malattie causate dal lavoro;-Assistenza in caso di infortunio sul lavoro e supporto per ottenere il riconoscimento dell'evento e il giusto indennizzo;- Consulenza ed eventuale rivalutazione di infortuni pregressi;-Consulenza ed assistenza giudiziale e stragiudiziale;-Corsi di formazione dedicati alle categorie di lavoratori in difficoltà, mirati alla riqualificazione professionale e alla ricerca di nuove opportunità lavorative;-Servizi volti all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori e persone in difficoltà;-Consulenza e informazione sulla fornitura di protesi ed ausili;-Formazione e informazione sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;-Convenzioni con centri medici specialistici e diagnostici;Gli sportelli dell'Associazione "MAI PIÙ" sono ubicati in:Via Casale n. 31 (ref. Grassi Luigi cell. 3337391131);Via Vittorio Veneto n. 10/a (ref. Serangelo Angelo cell. 3481639336);Via Kennedy n. 24 (ref. Schinco Giacomo cell. 3474915536).L'Associazione "MAI PIÙ" si impegna a essere un valido punto di riferimento per la comunità, contribuendo in modo significativo al benessere e alla sicurezza dei lavoratori e delle persone coinvolte nel mondo del lavoro. Per ulteriori informazioni e per prenotare una consulenza, vi invitiamo a recarvi presso uno dei nostri centri o a contattare direttamente l'Associazione per prenotare un appuntamento.Unisciti a noi nel promuovere la cultura della sicurezza sul luogo di lavoro e nell'assicurare un futuro migliore per tutti i lavoratori.Associazione Mai PiùIl PresidenteGiuseppe Filannino