Un confronto sul
Un confronto sul "decreto disabilità- diritti, inclusione e futuro"
Convegni

Un confronto sul "decreto disabilità- diritti, inclusione e futuro"

Interviste a Ignazio Zullo, Ubaldo Pagano, Giuseppe Luigi Aprile e Vincenzo Florio

Gravina - sabato 25 aprile 2026 9.16
Ridefinire le condizioni di disabilità, rivedere le valutazioni di base e discutere sull'introduzione del progetto di vita indipendente per le persone con disabilità.

Queste le principali tematiche affrontate dal decreto legislativo sulla disabilità. Il tema del "decreto disabilità- diritti, inclusione e futuro" è stato al centro di un dibattito nella sala Agorà della fiera di Gravina.

Per cogliere i punti nodali della questione abbiano ascoltato alcuni dei relatori presenti al convegno. Ecco cosa hanno detto a riguardo Ignazio Zullo, membro della 10 commissione permanente (affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato e previdenza sociale): Ubaldo Pagano, presidente commissione bilancio della Regione Puglia; Giuseppe Luigi Aprile, dirigente INPS Puglia; e Vincenzo Florio, promotore dell'iniziativa e componente comitato INPS regionale.
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732esima Fiera di San Giorgio

Speciale fiera a cura della redazione di Gravinalife

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