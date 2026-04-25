Un confronto sul "decreto disabilità- diritti, inclusione e futuro"

Social Video 8 minuti Interviste a Ignazio Zullo, Ubaldo Pagano, Giuseppe Luigi Aprile e Vincenzo Florio

Ridefinire le condizioni di disabilità, rivedere le valutazioni di base e discutere sull'introduzione del progetto di vita indipendente per le persone con disabilità.Queste le principali tematiche affrontate dal decreto legislativo sulla disabilità. Il tema del "decreto disabilità- diritti, inclusione e futuro" è stato al centro di un dibattito nella sala Agorà della fiera di Gravina.Per cogliere i punti nodali della questione abbiano ascoltato alcuni dei relatori presenti al convegno. Ecco cosa hanno detto a riguardo Ignazio Zullo, membro della 10 commissione permanente (affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato e previdenza sociale): Ubaldo Pagano, presidente commissione bilancio della Regione Puglia; Giuseppe Luigi Aprile, dirigente INPS Puglia; e Vincenzo Florio, promotore dell'iniziativa e componente comitato INPS regionale.