Un concerto per omaggiare il barone Ettore

La Fondazione Pomarici Santomasi commemora l'anniversario della morte del suo fondatore il Barone Ettore, avvenuta il 7 dicembre del 1917.Un omaggio per l'illustre benemerito che ha legato il suo nome alla città lasciandole in dono il palazzo di famiglia, sede museale con una ricca biblioteca e altri beni mobili tra i quali la masseria in località San Mauro.A distanza di 107 anni l'ente morale onorerà il suo fondatore attraverso un concerto con il Coro "Note di Pace", Coro Nazionale dell'Associazione "Voci e Suoni in Armonia". Una formazione amatoriale diretta da Angela Lorusso, già artista del Coro del Teatro "Vincenzo Bellini" di Catania che ha nel suo repertorio quasi tutta la cultura musicale del mondo protestante: dai canti della Riforma e del Risveglio al periodo contemporaneo, senza dimenticare il repertorio dei Negro Spiritual particolarmente amato per il suo messaggio di speranza, resilienza e libertà, messaggio sempre attuale in un mondo che ha bisogno di affratellarsi e liberarsi da tutte le barriere e da ogni forma di pregiudizio."Le coriste ed i coristi provengono da diverse regioni italiane (Sicilia, Calabria, Puglia, Lazio, Liguria, Piemonte) e provengono, in prevalenza, dalle chiese protestanti avventiste, battiste, esercito della salvezza, luterane, valdesi, ma anche dalla chiesa cattolica e persone con proprio orientamento religioso e/o culturale.Il Coro Note di Pace organizza anche concerti di beneficenza e di sensibilizzazione a favore di altre associazioni che lavorano in campo umanitario, sociale e medico-umanitario"- spiegano gli organizzatori dell'evento, che si terrà sabato 7 dicembre alle ore 18,30 presso l'ex monastero di Santa Sofia.