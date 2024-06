Puccini al Festival Giovanile della lirica

Sarà ancora il Castello Svevo ad ospitare un nuovo appuntamento con il Festival Giovanile della Lirica REMM- Residenze Musicali Murgiane, che si avvale della prestigiosa direzione artistica di Katia Ricciarelli per l'organizzazione dell'Orchestra di Puglia e Basilicata presieduta da Francesco ZIngariello. Questa volta in scena lo spettacolo di Alma Daddario e Alessandra Fallucchi che presentano l'evento "Puccini, le donne e l'opera".Uno spettacolo- spiegano gli organizzatori - "incentrato sulle donne pucciniane, quelle reali della sua vita che si confondono dietro le eroine dei suoi capolavori, con le parole delle une che fanno da eco al canto delle altre".Si tratta di una sorta di viaggio nei ricordi del grande compositore toscano, nel centenario dalla sua morte, che dialoga con le sue donne, accompagnato nelle arie delle protagoniste delle sue opere.Ad esibirsi nella splendida location del Castello Svevo saranno il soprano Donatella De Luca e il tenore Davide Battiniello, insieme agli attori Stefano Guerrieri, Emanuela Caruso e Maria Grazia Zingariello.L'appuntamento è per questa sera, Domenica 30 giugno, con inizio alle ore 21.