“Prezzo della cultura”, Nuovo intervento dei consiglieri comunali Calculli e Quercia

Pubblichiamo di seguito la nota stampa pervenutaci dai consiglieri comunali Gennaro Quercia e Paolo Calculli che tornano a parlare della questione cultura, affrontando il tema della volontà d'acquisto del Cine-Teatro Mastrogiacomo da parte dell'amministrazione comunale e del finanziamento regionale del Fondo Sviluppo e Coesione per il comune di Gravina."Se il rilancio della città passa attraverso notizie prive di fondamento allora parliamo solo di chiacchiere da palazzo di città e vi spieghiamo il perché.Innanzitutto aver bloccato i fondi dal bilancio comunale per l'acquisto del teatro Mastrogiacomo è la conferma che le nostre non sono chiacchiere da bar, ma sono riflessioni serie.In merito ai fondi sviluppo e coesione, di cui al recente accordo sottoscritto con il governo, per la cultura sono disponibili per la Regione Puglia 50 milioni di euro e dei 10 milioni di cui parla l'assessore chiediamo di pubblicare gli atti, che attestano il finanziamento regionale del Fondo Sviluppo e Coesione per il comune di Gravina, poiché al riguardo, dalle informazioni da noi assunte, Gravina è ad oggi assente negli interventi specifici.Precisiamo che per rientrare nel fondo dei 50 milioni il comune dovrà partecipare al bando che la Regione emanerà e ovviamente risultare ammissibile a finanziamento, in base ai requisiti richiesti dal bando.Infine non dire nulla su come gestire il teatro è una conferma sulla assoluta mancanza di idee e sulla inadeguatezza di questo sindaco e della sua giunta, ossia una piena conferma di quanto da noi detto, nessuna progettazione o programmazione è stata fatta in merito.In conclusione poiché a noi risulta ben altro, augurando il meglio sulla vicenda alla nostra città, concludiamo dicendo che le chiacchiere di un assessore sono ben più pesanti delle chiacchiere da bar. Auguri Gravina città bella ma di cultura inattuata".I consiglieri comunali Calculli Paolo e Quercia Gennaro