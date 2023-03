Presentato a D-Academy il progetto “Lottiamo per salvare il Mondo”

"Lottiamo per salvare il Mondo". Questo il titolo del bellissimo progetto pensato e realizzato dal Clan "Destino" del Gruppo Scout "Gravina 3" di Gravina in Puglia. Ragazzi attenti alle problematiche del sociale ed ambientali che quest'anno hanno voluto incentrare il proprio lavoro ed interrogarsi sulle cause dello spreco alimentare e su come salvaguardare il cibo che viene eccessivamente sprecato.All'interrogarsi è seguita una fase di indagine rivolta alla cittadinanza locale dove è emerso il seguente quesito: "quando avviene effettivamente lo spreco?". Il dato su cui tutti riflettere è che l'82,9% è cosciente che lo spreco avviene nel momento in cui si gettano via risorse alimentari ancora utilizzabili.Altro dato molto interessante che è legittima conseguenza del dato precedentemente emerso è, che proprio per tale motivazione, oltre l'88% degli intervistati preferisce acquistare prodotti con una scadenza più lunga proprio per evitarne lo spreco. Un dato che ha fatto emergere la necessità di riposizionare il nostro fare la spesa quotidiana e riportarla verso una stagionalità ed una freschezza del prodotto che non solo aiuta l'ambiente ma che indubbiamente porta benefici alla nostra salute. Imparare a fare la spesa, imparare la gestione del cibo, il suo utilizzo, anche la sua scadenza, aiuta a calmierare prezzi con il vantaggio di mangiare prodotti sani, freschi e genuini, una vera panacea per il nostro benessere.La giornata conclusiva del progetto è stata ospitata in D-Academy presso il COOP Superstore, azienda sempre attenta alle tematiche della sostenibilità e della salute. Una precisa sensibilità da sempre manifestata dal CEO di Divella in Murgia, Christian Divella, anche nel ruolo di relatore durante uno degli incontri del progetto, che ha raccolto domande sul nostro modo di affrontare tale tematica in azienda, sia supermercati che produzione Divì Puglia.I ragazzi, accompagnati dai capi Antonello Lagreca e Katia Calenda, hanno potuto assistere ad una lezione di cucina dello chef Giovanni Cifarelli che ha preparato la nostra "Pugliarè", prodotto di punta dell'azienda Divì Puglia, con ingredienti poveri e di recupero, tutti rigorosamente della nostra terra. Momento gastronomico arricchito dalla presentazione da parte dei ragazzi di un ricettario tradizionale fatto di ingredienti che, piuttosto che essere buttati perché ancora buoni, sono stati amalgamati ed assemblati in gustosi e salutari piatti.Durante l'incontro ai ragazzi la possibilità di relazionarsi sulle attività svolte nel percorso di indagine, fatto anche di testimonianze aziendali, tra le quali anche quella di Divella Made in Murgia.