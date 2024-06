Morte Rosy Varvara, rinviato evento festival giovanile della lirica

Per rispettare il grave lutto che ha colpito la famiglia Varvara e l'intera comunità di Gravina in Puglia per la prematura scomparsa di Rosy, il concerto del Coro della Polifonica Materana "G. da Palestrina", in programma questa sera, 23 giugno alle ore 20.00 nell'ambito del REMM – Festival Giovanile della Lirica è rimandato a venerdì 5 luglio, sempre nella Chiesa di San Domenico, e sarà dedicato proprio alla memoria di questa giovane vita stroncata da questo evento tragico.Nell'occasione, l'Orchestra di Puglia e Basilicata, nella figura del suo presidente M° Francesco Zingariello, ha voluto manifestare la propria vicinanza alla famiglia in questo momento di dolore.