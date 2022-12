Metronotte, l’affidabilità al servizio della sicurezza

Il tema della sicurezza è sempre una priorità per famiglie e aziende. Per questa ragione molti si affidano ad istituti di vigilanza privati per assicurare la protezione dei propri beni e delle persone fisiche. Protezioni che rappresentano i punti di forza Metronotte srl. Un istituto di Vigilanza che, in Puglia e in Basilicata, opera nel settore fin dal 1958.Presente sul territorio murgiano con una delle sedi operative proprio a Gravina, in via Vincenzo Ragni, al civico 200, la Metronotte garantisce servizio h24 ed intervento sia nelle ore diurne che notturne.Una gamma di servizi che pongono "il cliente al centro". Si va dalla vigilanza fissa, a quella satellitare; dalla videosorveglianza alla custodia e trattamento dei valori; dalle scorte e trasporto valori alle ispezioni interne ed esterne; dai radio teleallarmi codificati ai servizi di portierato e reception.Servizi tradizionali di vigilanza a cui la Metronotte aggiunge alcune prestazioni di elevato contenuto tecnologico. Vedi ad esempio il servizio di telesorveglianza radio allarme con periferiche in comodato d'uso gratuito, GPRS e Lan; oppure quello di video verifica degli allarmi con invio fotogrammi alla Centrale operativa Metronotte; la telegestione e monitoraggio nebbiogeno; il servizio di vigilanza antincendio; il servizio di video ispezione da Centrale operativa; il servizio di piantone virtuale e quello antirapina con man down.Insomma, pronti per tutte le evenienze, perché – come dicono dall'istituto di vigilanza Metronotte- "la nostra missione consiste nell'essere un operatore globale e integrato di security per rispondere al naturale bisogno di sicurezza".Una sicurezza garantita, quindi, da innovazione tecnologica e di servizio; da formazione specialistica e aggiornamento permanente dei propri dipendenti; dalla valorizzazione delle risorse umane; da attenzione alle esigenze del cliente; da chiarezza e trasparenza delle offerte commerciali e da conduzione socialmente responsabile dell'impresa nel pieno rispetto di tutti gli stakeholder.Tutte caratteristiche che consentono ai clienti dell'istituto di vigilanza Metronotte maggiore e migliore sicurezza giorno e notte.